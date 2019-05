Nazarena Vélez y la particular historia de los anillos robados

La actriz habló de su relación con Santiago Camaño y volvió a tener un entredicho con Ximena Capristo

"Mentira. No me voy a casar", confesó Nazarena Vélez en Confrontados, en Canal 9. Ocurre que la actriz subió una historia a su Instagram y los rumores empezaron a correr. ¿Qué pasó? Todo se inició con una foto con su novio, el actor Santiago Camaño, a quien conoció el pasado verano en Mar del Plata, haciendo la obra Mentiras verdaderas y con la que continúan de gira.

"No va a haber casamiento ni tampoco compromiso. Lo que sucedió es que fuimos a Puerto Madryn a visitar a mi familia, porque fue el cumpleaños de mi mamá. Ella vende bijou, me gustaron dos anillos, se los robé y nos los pusimos. Lo que me propuso Santiago es bendecirlos. Pero no estamos preparando nada. Simplemente son dos anillos que le afané a mi vieja y vamos a bendecirlos a la iglesia", resumió Nazarena, que se siguió hablando de Santiago. "Mi novio es tan sano que me harta. Me lleva al gimnasio todos los días. Come hamburguesas, toma cerveza pero a la mañana quiere ir a caminar", bromeó.

Santiago Camaño, actual pareja de Nazarena Vélez Crédito: Instagram

En Confrontados no solamente la hicieron hablar de amor sino también de un antiguo enfrentamiento que Nazarena mantiene con Ximena Capristo, que quiso saber si era verdad que la había bajado de una obra de Gerardo Sofovich. "Te sentaste en un programa a mentir sobre mí. Me acusaste de robarte ropa en un desfile y le pediste a Gerardo Sofovich que me bajara de 'La peluquería de Don Mateo'", responsabilizó Ximena a Nazarena, quien respondió: "Nunca estuviste en ningún plan, Ximena. No me voy a pelear con vos pero no recuerdo haberte bajado de ningún lado. Y si fue así, fue una pendejada y te pido disculpas. Soy una mina remadora, laburadora, que mantiene a sus tres hijos. Jamás le sacaría el trabajo a nadie. No es mi estilo ni nunca lo fue", dijo.