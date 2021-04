Nicolás Magaldi habló del intento de robo que sufrió: “La saqué barata”

Nicolás Magaldi relató el difícil momento que vivió ayer cuando fue víctima de un intento de robo en un departamento que tiene en Palermo y que visitaba con una persona de una inmobiliaria. “Fue raro, la peor situación que me tocó vivir. Iba a mostrárselo a una inmobiliaria, estaba vacío y, de pronto, me doy cuenta que estaba sin llave. Ya me pareció raro. Y cuando entramos escuché un ruido arriba, porque es un dúplex”, relató el conductor en Hay que ver, por elnueve.

Magaldi continuó inmediatamente con el relato. “De repente bajó un tipo en cuero con la cara tapada. Me empujó y salió corriendo. Yo le preguntaba: ‘¿quién sos?’, y salí a correrlo. Llamamos al 911, perdí la noción del tiempo y espacio. Quedé en shock, porque además no sabía si el tipo iba a volver”.

Luego, Magaldi contó que se le ocurrió tuitear lo sucedido. “No sabía qué hacer. No sabemos cómo entró, no había nada forzado, ni la puerta de entrada al edificio ni al departamento. No sabemos si era del edificio, ni qué hacía ahí. No había rastros de que estuviera adentro. Se te ocurre cualquier cosa. Sentí angustia, bronca, impotencia. Fue algo horrible. Estaba desesperado. Siento que la saqué barata aunque fue realmente grave lo que pasó”, concluyó el conductor y periodista

LA NACION