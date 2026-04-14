De ser el conductor estrella a crear su propia empresa: la nueva vida de Nicolás Magaldi

Nicolás Magaldi anunció un cambio rotundo en su vida laboral luego de alejarse de los estudios de televisión. Quien condujera diferentes formatos en El Trece, América TV y El Nueve, como El show del problema o Intratables, dio paso a un nuevo rumbo y le agradeció a su familia y amigos por el apoyo.

Desde su cuenta de Instagram, Magaldi subió un carrusel de fotos en las que apareció en un galpón casi vacío, con una mesa y una silla en el medio. Además, se mostró con sus hijos y esposa. Aquella fue la manera de dar anuncio a la expansión de su propia empresa de comunicación, Ritvu.

Nicolás Magaldi anunció una expansión de su propio negocio (Fuente: Instagram/@ngmagaldi)

“Tomar esta decisión no fue fácil. Hubo muchas charlas. Con amigos. Con familia. Con gente que me conoce de verdad. De esas conversaciones donde no hablás solo de números o de trabajo… hablás de miedo, de responsabilidad, de si es el momento o no”, empezó a reflexionar el exconductor.

Según recordó, escuchó “de todo”, desde comentarios positivos y negativos, de aliento y otros no tanto. Sin embargo, aseguró: “Sentí algo muy fuerte: apoyo”.

Magaldi hizo una reflexión sobre los miedos que le implicó lanzarse solo en este proyecto (Fuente: Instagram/@ngmagaldi)

“Mensajes. Audios. Abrazos. Gente que sin dudarlo me dijo: ‘dale’. Y eso… pesa. Pero para bien", indicó Magaldi, a la vez que reconoció: “Porque cuando estás por dar un salto grande, no lo das solo. Hoy firmé para entrar a esta nueva etapa. Y si estoy acá, es también por ustedes. Mi familia. Mis amigos. Los que estuvieron del otro lado cuando más lo necesitaba”. Hacia el final, concluyó: “Gracias de verdad. Ahora sí… vamos con todo. Nuevo estudio creativo de Ritvu”.

Lejos de la televisión: Nicolás Magaldi se enfocó en su productora (Fuente: Instagram/@ngmagaldi)

En 2014, Nicolás Magaldi abrió una agencia creativa y productora audiovisual con foco en la Argentina y el mundo. En su perfil tienen diferentes campañas publicitarias realizadas para marcas reconocidas internacionalmente, además de que cuenta con figuras famosas que las acompañan para dar relevancia e impacto en las redes sociales.

En un inicio, Ritvu nació con el propósito de hacer streaming, pero con un concepto que todavía no se concebía como el de hoy en día. Su idea era crear contenido audiovisual e intentó diferentes proyectos para la virtualidad. De esa manera, ofreció sus productos a diferentes medios y así llegaron de a poco las solicitudes. Haber sido una figura conocida en Ideas del Sur le dio un empujón y experiencia para lanzarse por sí solo en este campo. Con el paso de los años, su firma mutó y se orientó a la publicidad.

Nico Magaldi en el galpón que será su sede de producción audiovisual (Fuente: Instagram/@ngmagaldi)

Además del estudio creativo, el exconductor es dueño de la marca Macavian Sports, un emprendimiento que combina el deporte y la tecnología. Así, no solo depende de la comunicación y tiene otro ingreso en un rubro muy distinto.

Nico Magaldi expande su marca de creación de contenidos con un nuevo espacio (Fuente: Instagram/@ngmagaldi)

De esta manera, Nicolás Magaldi se arriesgó y apostó por un nuevo paso en sus propios proyectos, sin miras de un retorno próximo a la televisión y seguro de preservar el interés por consolidar más aún su firma en el país.

Los comentarios que recibió Nicolás Magaldi tras su anuncio (Fuente: Instagram/@ngmagaldi)

“Claro, Nico querido”; “Felicitaciones, papá”; “Felicidades”; “Otro paso siempre para adelante. Ese estudio va a ser tremendo” y “Proyecto concretado”, fueron algunos de los comentarios que recibió Magaldi luego de hacer el extenso posteo en Instagram.