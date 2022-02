Nicole Kidman contó la inesperada reacción que tuvieron sus hijas cuando se anunció su nominación al Oscar

En las últimas nominaciones de los Premios Oscar, se anunció que la actriz Nicole Kidman integra el rubro a Mejor actriz, por su interpretación como Lucille Ball en el film Being the Ricardos. Y en una entrevista con The View, contó cómo vivió ese grato momento, y la sorpresiva reacción que tuvieron sus hijas.

A lo largo de la nota, Kidman confesó que se confundió con respecto a la fecha de las nominaciones, y explicó: “Recién llegábamos de Australia. Nos atravesaba el jet lag, y estábamos con mis hijas y mi marido desayunando. Entonces creía que las nominaciones iban a ser anunciadas a la mañana siguiente, por lo que no estaba al tanto de nada. Pero de golpe, recibí una videollamada y mis hijas me avisan que el teléfono estaba sonando”.

Sin saber bien qué sucedía, la protagonista de Moulin Rouge! levantó la videollamada, para llevarse una enorme sorpresa: “Entonces cuando respondo la llamada, del otro lado me dicen: “¡Fuiste nominada al Oscar!”, y yo literalmente empiezo a llorar. Realmente no sabía que me unía una emoción tan profunda a ese proyecto. Y las lágrimas simplemente comenzaron a correr”.

Pero el tierno momento, fue interrumpido por un inesperado comentario salido de sus hijas, que así recordó Kidman: “Las chicas se quedaron mirándome, y me dicen: “¡Wow! Qué bien mamá, pero bueno, mejor nos preparamos porque vamos a llegar tarde a lo que tenemos que hacer”.

Being the Ricardos. Nicole Kidman y Javier Bardem Amazon Prime Video

En otro fragmento de la charla, la intérprete comentó el gran apoyo que recibe por parte de su familia, al momento de comenzar cada nuevo personaje. Y sobre eso, explicó: “Ellos son parte de cada una de mis decisiones, porque desde luego, la familia debe ser un apoyo. Cuando me preparo, ellos son mi público. Los siento a todos en el sillón, les muestro lo que tengo preparado, y me dicen “Todavía tenés mucho trabajo por delante”.

Con esta reciente nominación, Nicole Kidman suma cinco distinciones para los premios Oscar. La primera vez fue en 2002 con Moulin Rouge!, luego en 2003 ganó por La horas, y en 2011 por Rabbit Hole. En 2017 la nominaron en el rubro Mejor actor de reparto por Lion, y así llega a su última nominación por Being the Ricardos.

Los premios de la academia, se entregarán el domingo 27 de marzo de 2022.