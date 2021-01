Nicole Kidman contó que su cuerpo no podía separar la realidad de la ficción y eso derivó en un cuadro de ansiedad y estrés Crédito: Gentileza HBO

"Es algo muy importante que nos pasa a muchos actores", contó Nicole Kidman en diálogo con Marc Maron en su podcast WTF. La actriz estaba haciendo referencia a la inestabilidad física y emocional que pueden generar determinados personajes. En su caso, Kidman hizo mención al más reciente de Grace Fraser en The Undoing, el thriller de seis episodios de HBO, estrenado el 25 de octubre de 2020.

De acuerdo a lo que compartió la ganadora del Oscar, el rol la sumió en un pico de estrés y ansiedad por no poder escindirse de su personaje. "Me ha pasado con The Undoing. De repente me encontraba en un contexto que no me pertenecía, pero que me afectaba. Experimenté una incomodidad y un agobio conmigo misma que me hacía mal. Estaba angustiada con mi personalidad, aunque en realidad fuera la de mi personaje", manifestó.

Kidman remarcó que ese proceso la hizo deprimirse. "Estuve así una semana, porque tu sistema inmunológico no sabe diferenciar entre lo actuado y lo verdadero al momento de interpretar", expresó, y añadió que también sufrió trastornos de sueño. "De todos modos, entrené mucho mi cuerpo para que no me afecte tanto", compartió la actriz, quien mencionó a Big Little Lies como otro proyecto emocionalmente intenso y agobiante.

En The Undoing, miniserie basada en la novela You Should Have Known de Jean Hanff Korelitz, Kidman interpretó a Grace, una exitosa psicóloga que vive una perfecta vida en Manhattan con su marido Jonathan (Hugh Grant) y su pequeño hijo Henry (Noah Jupe), hasta que su esposo es acusado de asesinato. Dirigida por Susanne Bier (Serena, Bird Box) y escrita y producida por David E. Kelley -con quien Kidman ya había trabajado precisamente en Big Little Lies, serie cuya primera temporada le valió el Emmy-, The Undoing fue una de las grandes apuestas de HBO durante el 2020.

Kidman, en el centro de una polémica

Javier Bardem y Nicole Kidman, cuestionados por la inminente biopic de Aaron Sorkin

En las últimas horas, la actriz se vio envuelta en una controversia a raíz del nuevo film que estaría por protagonizar. Kidman y Javier Bardem se encuentran en tratativas para interpretar, respectivamente, a la gran Lucille Ball y a su marido, Desi Arnaz, en el próximo film escrito y dirigido por Aaron Sorkin. La película mostrará el detrás de escena de la creación de Yo amo a Lucy, la emblemática sitcom que producía y protagonizaba la pareja, y la elección de casting ya está siendo duramente criticada.

