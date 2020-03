Nicole Kidman y Hugh Grant en The Undoing, la nueva serie de David E. Kelley que se estrena en HBO el 10 de mayo, y que ya tiene su primer adelanto oficial Crédito: Gentileza HBO

El guionista y showrunner David E. Kelley vuelve a HBO con otro thriller que tiene algunos puntos de contacto con su éxito previo , Big Little Lies. Se trata de la miniserie The Undoing, también una adaptación de una novela escrita por una mujer: en este caso, de You Should Have Known, de Jean Hanff Korelitz.

Por otro lado, Kelley se reunió nuevamente con Nicole Kidman (coprotagonista y productora) y los episodios fueron dirigidos por la cineasta danesa Susanne Bier, realizadora de Después de la boda, Serena y Bird Box, entre muchos otros títulos, quien fue la elegida para ponerse detrás de cámara. Kidman, quien cosechó múltiples galardones por la primera temporada de Big Little Lies (cuya tercera entrega no está descartada) , aquí tiene como partenaire a Hugh Grant, quien también fue reconocido por un reciente trabajo televisivo: la miniserie A Very English Scandal.

Una muerte, múltiples misterios

The Undoing, quien ya estrenó trailer oficial, comienza mostrándonos la perfecta vida del matrimonio compuesto por Grace y Jonathan Fraser (Kidman y Grant). Ella es una terapeuta muy exitosa que está a punto de editar su primer libro y que disfruta de una apacible cotidianidad junto a su esposo y su hijo. Sin embargo, todo da un vuelco cuando una mujer es asesinada, lo cual destapa una olla de secretos, muchos de ellos vinculados a su marido, quien podría no ser lo que aparenta.

"En el despertar de un desastre que se hace público y se expande, y horrorizada por las maneras en las que desoyó sus propios consejos, Grace deberá desmantelar una vida y crear otra por su bien y el de su hijo", reza la enigmática sinopsis de esta anticipada producción que comenzó a filmarse a comienzos de 2019, cuando a Kidman se la pudo ver volviendo al look de los inicios de su carrera: cabello pelirrojo y rulos prominentes .

Nicole Kidman, en marzo de 2019, en el rodaje de The Undoing Crédito: HBO

The Undoing también cuenta con las actuaciones de Edgar Ramirez, como el detective Joe Mendoza; Ismael Cruz Cordova, como Fernando Alves; Matilda De Angelis, como Elena Alves; Lily Rabe, como Sylvia Steinetz; Noah Jupe, en la piel de Henry Fraser, el hijo de de doce años del matrimonio, y de Donald Sutherland como Franklin Reinhardt, el padre de Grace que intentará protegerla ante el desastre.

"Me encanta trabajar con esta mujer", había escrito Kidman en su cuenta de Instagram hace un año, cuando se encontraba filmando en Nueva York bajo las órdenes de Bier. Recordemos que la ganadora del Oscar sigue apostando por colaborar con voces femeninas en los proyectos que aborda, y The Undoing no es la excepción .

Cuándo y dónde verla. The Undoing se estrena el domingo 10 de mayo, a las 22, exclusivamente por HBO y HBO GO.