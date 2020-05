Nicole Kidman se recupera de un accidente que sufrió cuando salió a correr

La actriz se está recuperando de una lesión en el tobillo Crédito: Instagram

Nicole Kidman tuvo un leve accidente al salir a correr, una de sus actividades favoritas. La noticia la dio a conocer su marido, Keith Urban, en el programa australiano The Project.

"Se quebró el tobillo hace unas semanas, estaba corriendo por el vecindario como hace siempre, y no vio un pozo, se dobló el tobillo y sufrió una pequeña quebradura", contó Urban. "Está con la bota y se está recuperando. Debo decir que su humor es increíble, lo está manejando mucho mejor de lo que yo hubiese hecho", reconoció el músico.

Finalmente, Kidman decidió dirigirse a sus fanáticos, quienes inundaron sus redes de comentarios para desearle una buena recuperación. En un posteo de Instagram, se ve a la actriz con Urban con un muy buen semblante. "Gracias a todos por los buenos deseos y el amor que me enviaron. Estoy por el buen camino ...y pisando casi con el pie correcto", escribió el sábado la ganadora del Oscar, quien está atravesando la cuarentena por la pandemia de coronavirus con su marido, y sus hijas, Sunday Rose, de 11, y Faith Margaret, de 9.

Asimismo, la actriz se prepara para el esperado estreno, en unos meses, de la miniserie de HBO The Undoing que protagoniza junto a Hugh Grant, y que cuenta con David E. Kelley como showrunner y guionista, quien se reúne con Kidman tras el éxito de Big Little Lies. The Undoing -que originalmente iba a estrenarse el 10 de mayo, pero cuyo lanzamiento se pospuso por la pandemia- es una adaptación de la novela You Should Have Known, de Jean Hanff Korelitz, y fue dirigida por la cineasta danesa Susanne Bier (Bird Box).

Nicole interpreta a Grace Fraser, una terapeuta exitosa, cuyo matrimonio se desmorona a raíz de una muerte que desequilibra su vida aparentemente perfecta. "En el despertar de un desastre que se hace público y se expande, y horrorizada por las maneras en las que desoyó sus propios consejos, Grace deberá desmantelar una vida y crear otra por su bien y el de su hijo", reza la enigmática sinopsis de la miniserie que llegará en unos meses a nuestras pantallas.