Nicole Kidman reveló que sufrió pánico escénico: "Fue algo realmente malo"

Nicole Kidman recordó uno de los momentos más complicados de su carrera

23 de octubre de 2020 • 12:16

Nicole Kidman reveló que sufrió pánico escénico cuando protagonizaba Photograph 51 en The Noël Coward theatre en Londres, en 2015. La multipremiada actriz, que ha tenido inolvidables trabajos como el que realizó en el film Moulin Rouge o el más reciente en Big Little Lies, contó en una nota con Two Shot podcast que se sintió "incómoda" y que fue algo "realmente malo".

La australiana estuvo detrás de la científica Rosalind Franklin, en la obra de Anna Ziegler, durante una temporada, y si bien describió ese pánico como algo que la "debilitó" dijo que no llegó al punto de no poder seguir adelante. "No era como lo recordaba [ya había sufrido de pánico años atrás]. Era como: `Ok, bueno, después de dos semanas, esto desaparecerá´. Nunca se fue. Entonces me paraba ahí y escuchaba mi corazón. No sé si fue por la edad o las hormonas, o qué fue, pero fue algo realmente malo", expresó la pareja de Keith Urban.

Sin embargo, no dejó que esa sensación la paralizara del todo. "Seguí adelante. Seguí con ocho funciones por semana. Lo hice. Lo logré y cuando estaba trabajando en eso, lo amaba. Pero era pararse en la oscuridad [antes de salir a escena] y decir: `Tiene que ser una broma´".

Ahora, Nicole en The Undoing, la miniserie que protagoniza con Hugh Grant Crédito: HBO

Más allá de su pánico escénico, Kidman fue ovacionada en la primera noche que se la vio en el teatro representando a la científica Franklin en septiembre de 2015. De hecho, la crítica describió su trabajo, después de dos décadas alejada de las tablas, como algo "cerca de la perfección".

Superado ese momento (o no), la actriz siguió firme con su carrera y se animó a probar nuevas oportunidades, así se convirtió en toda una revelación de la pantalla chica por su papel de Celeste en Big Little Lies, una mujer que sufría violencia de género. Ahora su más reciente trabajo llega el domingo a HBO con la miniserie The Undoing. En esta historia, bajo la dirección de David E. Kelley, Kidman junto a Hugh Grant interpretan a un matrimonio imperfecto, lleno de secretos. También la actriz es parte de The Prom, la nueva comedia de Ryan Murphy, en donde podrá vérsela junto a Meryl Streep.

