Nicole Kidman tiene una vida exitosa, rodeada de fama, glamour, el cariño del público y el reconocimiento de la industria. Sin embargo, hay un dolor que la actriz no supera: el hecho de que sus dos hijos mayores se hayan alejado de ella.

La actriz australiana-estadounidense, de 56 años, es madre de Isabella, de 30, y Connor, de 28, a quienes adoptó durante su matrimonio con Tom Cruise. Además, fruto de su relación con Keith Urban tuvo a Sunday Rose, de 14, y Faith Margaret, de 12 .

En los próximos días, la estrella recibirá un premio a la trayectoria durante la ceremonia del American Film Institute (AFI), el Life Achievement Award. Allí, espera poder cumplir su más profundo deseo: contar con la presencia de sus cuatro herederos. Kidman será la primera actriz australiana en recibir este galardón, calificado por el instituto como “el mayor honor de Estados Unidos por una carrera en el cine”.

“ Nicole sabe que Connor es muy leal a su padre, así que no espera que venga, pero la invitación es para los dos ”, dijo una persona cercana a la actriz al medio New Idea. “ Es un evento que tienen todo el derecho a celebrar junto con toda su familia ”, continuó esta persona. “Ella está tratando de limitar sus expectativas, pero se aferra a la esperanza de que Bella pueda ir”, culminó.

Nicole y Tom junto a Bella y Connor Getty Images

Isabella, más conocida como Bella, hizo una rara aparición en sus redes sociales esta semana al publicar una imagen de sí misma luciendo un vestido blanco sin mangas, que permitía apreciar sus numerosos tatuajes. La joven, que fue adoptada por Kidman y Cruise en 1992, tituló la imagen: “Qué verano”.

Tanto ella como su hermano Connor, nacido en 1995, han mantenido una tensa relación con la actriz de Big Little Lies a lo largo de los años. En 2001, los por entonces niños sufrieron el mediático divorcio de sus padres, quienes si bien en un principio compartían la tenencia de los hijos, pronto comenzaron a distanciarse de la actriz , al parecer a instancias de la Iglesia de la Cienciología.

Al separarse, la actriz tuvo que firmar un contrato de confidencialidad. Ese mismo año le dijo al presentador de televisión David Letterman: “Bueno, ahora puedo llevar tacos”, en clara referencia a la estatura del actor, varios centímetros más bajo.

Egresada de la prestigiosa academia londinense Delamar de maquillaje y peluquería, Bella se dedica a la pintura y vende online sus obras, enmarcadas o impresas sobre remeras, bolsas, fundas de celulares y pins. Sus trabajos pueden verse en su cuenta de Instagram, @bellakidmancruise. Desde hace seis años está casada con un joven llamado Max Parker, y cada tanto, rompe su hermetismo y se anima a publicar alguna foto suya en Instagram, en donde mayormente comparte imágenes artísticas.

Bella Cruise instagram.com/bellakidmancruise/

Connor, por su parte, se inclina por la cocina y la pesca. El joven también es fanático del básquet y el béisbol, y suele publicar imágenes de sus travesías en el mar. Además, se gana la vida como DJ: a través de su música viaja a distintos lugares de Estados Unidos, Brasil e incluso es uno de los artistas de las bandejas más cotizados en Asia.

Nicole no estuvo tan presente en las vidas de sus hijos como ella hubiese querido. Por ejemplo, cuando Connor se casó, en 2019, no fue invitada a la boda, como sí lo estuvo su padre. Hace un tiempo, cuando se dio a conocer la noticia de la inclinación de sus hijos por la cienciología, la ganadora del Oscar a mejor actriz por Las horas dijo a la revista WHO: “ Tomaron su decisión para ser cienciólogos y, como madre, es mi trabajo amarlos. No importa lo que haga tu hijo, los hijos tienen amor y tienen que saber que hay amor disponible y yo estoy abierta ”.

