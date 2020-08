Nicole Neumann aceptó las disculpas de Nicolás Magaldi: "Todos nos equivocamos"

Nicole Neumann, en el centro de las polémicas

13 de agosto de 2020 • 13:02

Nicole Neumann no la está pasando nada bien. Su enfrentamiento con el padre de sus tres hijas, Fabián Cubero, parece no tener fin. A ese malestar se le sumó su contagio con coronavirus y luego el de su hija mayor. La modelo pretendía mantener en privado la información sobre su estado de salud y el de su hija, pero el conductor del programa El show del problema, Nicolás Magaldi, difundió la noticia, aunque luego se arrepintió de haberlo hecho y pidió disculpas públicamente.

Luego de haberse enojado con toda la situación y asegurar que no se había respetado a sus hijas, la modelo le contestó a Magaldi desde su programa Nosotros a la mañana, el ciclo de eltrece en el que es panelista. "Primero me llamó por teléfono y tuvimos una conversación larga, me pidió disculpas a mí y a mis hijas".

El Pollo Álvarez la interrumpió remarcando que Magaldi también había llamado a Cubero, pero la modelo desestimó el comentario: "No tengo idea. Yo hablo de mí". Y continuó: "Tomo las disculpas porque sentí que lo hizo de corazón y me dijo que iba a hacerlo públicamente. Está bueno que lo haya dicho porque somos humanos y todos nos equivocamos".

Además, Nicole contó que se va a hacer un estudio "para ver si puedo donar plasma y ayudar a gente que esté complicada con el virus. Me gustaría poder hacerlo pero antes tengo que saber si mi plasma si generé los anticuerpos necesarios y si mi plasma sirve", explicó. "Algunos me dicen: 'ah, vos ya la pasaste y podes quedarte tranquila'. Pero no soy inmune de por vida. Dicen que un contagiado puede ser inmune hasta tres meses así que hay que cuidarse igual porque éste es un virus muy nuevo y se desconocen muchas cosas todavía".