Pasaron tan solo 24 horas desde que se conoció que Nicole Neumann tiene coronavirus. Sin embargo, en este corto lapso, las polémicas en torno a la modelo no dejaron de aparecer. En medio de las idas y vueltas con su ex, Fabián Cubero, y las opiniones sobre el trato que recibió su empleada, a quien acusó de haberla contagiado, ahora se suma una nueva preocupación: una de sus hijas también habría dado positivo de Covid-19.

Según reveló Nicolás Magaldi en El show del problema, la familia recibió en las últimas horas el resultado del test que confirma que la niña también se contagió. "Voy a decir algo y lo vamos a confirmar, porque es la preocupación que tiene Fabián. Acá no estamos con tibiezas ni durezas, estamos informándolos a ustedes porque hay una familia de por medio. No estamos como en otros programas, de un lado o del otro, sino dando información de lo que pasa, porque le puede pasar a otro", señaló.

"Lo que sí puedo confirmar es que de las tres nenas, una de ellas dio positivo de coronavirus. Eso se los puedo decir. La más chiquita no", dijo mientras las cámaras apuntaban a Mica Viciconte, panelista del programa, quien se mantuvo sin hacer ningún tipo de comentario en todo momento. "Gracias a Dios está bien. Aprovecho para mandarle un abrazo a Fabián, y a Nicole desearle una pronta recuperación", agregó.

En medio de la información brindada, Magaldi se encargó de aclarar que "a Mica no le podés sacar ni una palabra". A su lado, la actual pareja de Cubero aseguró que no quiere hablar del tema. "Hay un montón de cosas en las que no me voy a meter. Le deseo lo mejor y que se recupere. Yo convivo con Fabi y quiero mucho a sus hijas, pero no me voy a meter en esto, no me interesa y me alejo", dijo haciendo referencia a la modelo.

La salud de Nicole Neumann

Este lunes por la mañana, la modelo y panelista confirmó que dio positivo por coronavirus. Días atrás había asegurado que alguien de su entorno- en referencia a la mujer que trabaja en su hogar- lo había contraído. A pesar de que la influencer estaba segura de no tener la enfermedad, el test arrojó lo contrario y en diálogo con Nosotros a la mañana detalló: "No me lo esperaba. Cuando me enteré me dio pánico y me quedé encerrada un rato hasta que hablé con dos médicos y la pediatra de las chicas. Es algo que está pasando a nivel mundial. Yo pensé que no me podía pasar porque hago todo lo tengo que hacer y más, pero no importa nada, ni la clase social, ni el dinero que tengas. Si te tiene que agarrar te agarra".