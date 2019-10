La modelo, conocida por su activismo por los derechos de los animales, se refirió a la experiencia que la llevó a hacerse vegetariana. Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Nicole Neumann

Nicole Neumann no desaprovecha ninguna intervención pública para hablar de una causa que considera urgente: el vegetarianismo. Tiempo atrás, en una emisión de Nosotros a la mañana en que le tocó conducir el programa, se cruzó con un movilero que estaba en una parrilla al paso. " Es un bicho muerto, asesinado y descuartizado", aseguró la modelo, que se considera 80% vegana.

Ahora, Neumann estuvo de visita en Otra noche familiar, el ciclo que conduce Guido Kaczka, y se extendió sobre la experiencia que cambió sus hábitos alimenticios. El tema fue disparado cuando el Pollo Álvarez contó que el menú elegido para su casamiento era milanesas con puré. En ese momento, la charla apuntó hacia el vegetarianismo de la modelo, que aseguró que hace 24 años no come carne. "Es por amor total a los animales", dijo. Además, recordó el momento exacto en que decidió convertirse al vegetarianismo. " Fue un día que vi a una oveja que balaba desesperada y pregunté qué le pasaba y era que estaba buscando a su corderito que lo habían carneado ese día. Desde ahí dije 'nunca más como un pedazo de carne'".

Nicole Neumann, aseguró que no quiere hacer "apología" de sus hábitos, pero ese día vió "una mamá desesperada por su bebé. " ¿Qué derecho tengo yo a comerme el bebé de otras especies? De ninguna manera'. Y no lo hice nunca más. Y ahora como mamá, peor. Ahí todavía no era madre. ¡Imaginate!".

Para descontracturar la charla, Neumann tomó con humor el comentario sobre el menú del casamiento de Álvarez y dijo: "'Milanga' de soja para mí, ¿calculaste?".