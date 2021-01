Nicole Neumann reveló que le gustaría ser abogada: "Lo primero que haría es ir contra la ley del aborto" Crédito: Instagram

Este martes, en Nosotros a la mañana y mientras hablaban con Mauricio D'Alessandro por la herencia de Diego Maradona, Nicole Neumann hizo una confesión inesperada: "Me encantaría ser abogada", lanzó al aire. Al tiempo que el abogado aseguraba que tiene condiciones, la panelista revelaba qué haría si fuera una profesional de las leyes.

"Olvidate, no se me pasa una si soy abogada y tengo todas las armas", comentó mientras sus compañeros se imaginaban contra quién se enfrentaría judicialmente. "No sé a quién se referieren, igual no voy a decir ni blanco ni negro. Lo primero que haría es ir contra la ley del aborto", contestó Neumann.

Enseguida, la periodista Karina Iavicoli aprovechó la ocasión para indagar sobre la relación actual con el padre de sus hijas y preguntarle por qué él podía mostrar a las menores y ella no. "No las mostró él, fue un pariente. Su hermana Soledad. Quien no tiene una cautelar, puede mostrarlas", expresó la modelo dando a entender que la actitud de su cuñada es sólo para molestarla.

Si bien Neumann no quiso seguir hablando al respecto, la información de que Cubero se habría llevado a sus hijas de vacaciones a México sin avisarle sorprendió al resto del panel. "Creería que se fueron el 3 o el 4, una cosa así", disparó la mamá de Alexia, Sienna e Indiana cuando le preguntaron cuándo se habían ido las chicas. "Pará, ¿vos estás diciendo que no sabías que se iban a México?", preguntó Iavicoli para confirmar la data que tenía. "No entremos en eso. No voy a contestar nada, todo lo que está fuera de lo normal lo llevan adelante los abogados".

Ante la sorpresa de Sandra Borghi, conductora del ciclo, la ex angelita siguió dando detalles. "La información que yo tengo es que viajaron y ella se enteró con las nenas llamando desde allá. También me dicen que hubo una situación compleja para poder sacar a las nenas del país al no poder tener contacto con Nicole", reveló.

Si bien Nicole aseguró que "hay permisos para que sus hijas salgan del país", todo el tiempo dio a entender que no estaba al tanto de la decisión de su ex de viajar al exterior. "Yo tengo comunicación con ellas, eso no me lo pueden negar, si no es un delito. Les regalé celulares para poder tener una comunicación directa", comentó aunque nunca confirmó la información de su compañera. "Ustedes son libres de preguntar lo que quieran y yo libre de contestar también. Están asumiendo cosas que yo no estoy asumiendo. Así como no contesto si estoy o no con alguien tampoco voy a hablar de esto", agregó tajante.

Sin embargo, ante el asombro de sus compañeros, Neumann advirtió: "Uno tiene que saber siempre donde están sus hijas. Cuando yo me voy tengo que avisar a dónde me voy, cuándo me voy, cuándo regreso, los contactos de donde voy a estar, absolutamente todo".

