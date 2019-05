El conductor inicia hoy una nueva etapa en las mañanas de El Trece Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

A horas de ponerse al frente como conductor de Nosotros a la mañana - este jueves con Pampita de invitada- , tras la salida de Fabián Doman, Joaquín Álvarez , alias El Pollo tuvo una charla íntima con LA NACION. El nuevo desafío profesional, su inminente casamiento y sus ganas de formar una familia fueron algunos de los tópicos tratados en la entrevista.

Cuando la mañana del 12 de abril se conoció que Fabián Doman iba a conducir Intratables, el nombre de El Pollo Álvarez surgió con fuerza. Luego sonaron otros pero, finalmente, El Trece se inclinó por él. "Hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer actualidad -cuenta Álvarez-. Me gusta mucho la actualidad. En lo personal me gusta leer, estar informado y consumo muchas noticias. Cuando me llamaron para hacer el reemplazo primero me sorprendió, porque obviamente a priori no encajaba, después me sentí súper cómodo, me fue bien. Es un programa al que le va bien, que está instalado, con todos los que laburan ahí que saben hacerlo a la perfección y con la producción, por eso yo voy a poner mi conducción y repartir.

-¿Cómo te ves en ese rol? ¿Vas a mantener el formato actual del programa?

- Va a haber cambios. Van a tener que ver con el panel, con el refresh de la pantalla, que la gente sepa que hay un cambio más allá del conductor. A mí, puntualmente, no me gusta que se sepa qué va a pasar. Es decir, arrancan con esto, siguen con aquello y cierran con esto. A mí me parece que nos tiene que ir llevando, justamente, la actualidad. Me parece que hay que hacer o tratar de hacer lo que a la gente más le interese, porque obviamente esa es la idea del programa.

-En agosto el programa cumplirá cinco años al aire. Hubo rumores de ciclo cumplido y ahora este cambio de mando. ¿Cómo viviste la decisión de Doman, el hecho de que se convierta en el nuevo conductor de Intratables?

- Intratables es un programa tan de culto que saber quien lo iba a conducir era un tema de interés tanto para los que estamos en la tele como para los que la ven desde sus casas. ¿Cómo lo tomé? Me llamo la atención, porque es alguien que se va de un programa instalado, de la mañana de El Trece. Pero es difícil ponerse a analizar o juzgar por qué lo hizo. La realidad es que todo lo que pasa con la carrera de alguien es muy personal. Seguramente él hace un tiempo venía viendo que estaba terminando un ciclo en Nosotros a la mañana y le llegó una propuesta tan grande como Intratables y en un año electoral. Tiene lógica, él es periodista y debe haberse sentido muy valorado por la propuesta.

El Pollo Álvarez confiesa que su nombre fue uno de los que estuvo en carpeta para conducir Intratables Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

-¿Qué hubiese pasado si hubiese sido al revés? Porque vos tenés el mismo perfil que Santiago del Moro. No se sabe mucho de vos, de qué lado de la grieta estás. Sos un animador, un conductor, podrías haber moderado un panel. De hecho lo vas a hacer.

-Estuve entre los nombres de Intratables y sí, también lo hubiese agarrado, obviamente. A mí me gustan los desafíos. Tanto la mañana de El Trece como la noche de América son fuertes y la verdad que siempre hay que ir detrás de un crecimiento.

-¿Cómo va a ser tu Nosotros a la mañana?

-Más allá del formato y de lo que hablábamos antes, me parece que lo vamos a ir encontrando de a poco. Yo quiero ir de menor a mayor, en la conducción, en los volantazos, en la comunicación, en si hay un cambio, todo quiero y queremos con el equipo que sea de menor a mayor.

-Si bien Sandra Borghi continuará en el ciclo dejará el panel para estar más a tu lado y darte una mano en lo que tenga que ver con actualidad. ¿Cierto?

-La idea es que los chicos que están hace un tiempo largo tengan prioridad, porque conocen mucho el programa. Hay un lugar, se va a dar un lugar distinto, pero no tiene que ver con estar o no estar. Tiene que ver simplemente con que cuando toquen sus temas, sea de quien fuere, sea más centrado, no desde el panel. Lo que pasa que es muy difícil hablar de eso, porque se suma gente nueva. No me gusta hacer diferencias, me parece que no es una cuestión que si estás atrás de una mesa o no, porque lo mismo me pasa a mí. Yo soy el conductor del programa pero si me quieren sentar a una silla yo me siento y hablo desde donde sea. Me parece que arrancar un programa diciendo donde voy a estar sería un error.

-¿A qué le tenés miedo ?

-No tengo ningún miedo. Nervios sí, siempre. No los nervios que te acobardan. Los nervios si, que quiero que ya sea el debut, salir y trabajar. Estamos trabajando en eso. La invitada del debut va a ser Pampita, con nosotros en un móvil y tendremos una nota fuerte de actualidad.

-Las que se suman son dos panelistas, con peso importante como Agustina Kämpfer y Nicole Neumann.

-Sí, exactamente. Son fuertes.

-Sandra Borghi tiene su carácter, y esta totalmente del otro lado de lo que pueda pensar Agustina Kämpfer. ¿Cómo vas a hacer cuando se produzca una discusión?

-Pasa en todos los bares, en todas las cenas de las familias. Todos hablamos y discutimos de política. Yo creo que mientras sea con respeto va a estar bien. Tenemos que ser muy responsables. En un año electoral cada uno puede decir cuál es su opinión, ahora cuando uno quiere sentar una tendencia o pretender que el otro piense como uno, para mí es un error. Así que yo simplemente modero y si las charlas terminan en discusiones, va a pasar, veré qué hacer. Será un poquito lo que esté pasando en la calle. Mientras sea con respeto y cada una pueda sentar su postura, mejor, porque también se va a sentir identificada un montón de gente.

-¿Sentís que está cambiando la pantalla? Gisella Marziotta se sumó a El diario de Mariana y ahora Agustina Kämpfer a Nosotros a la mañana.

-Yo siento que hay libertad, no me parece loco que Agustina Kämpfer esté en un programa de El Trece.

-¿Tenés relación con Agustina y con Nicole?

-Sí, las conozco. Agustina ha venido de invitada a un par de programas míos y hubo muy buena onda. A Nicole la conozco un poco más.

-¿Cómo te vas a llevar con "Bailando por un sueño"? Quedó flotando tu extraña eliminación.

-Salió torcido, salió mal. Soy muy amigo de Fede Hoppe. Una vez cada dos fines de semana cenamos con nuestras parejas. Somos muy amigos. Estoy al tanto de todo del Bailando y él está al tanto de toda mi vida. Fue el primero que se enteró de esto. Todo bien con ellos. No me gustó mi salida, pero por primera vez en la historia del programa hubo un sorteo, después una grabación que se canceló y tercero el día que fue lo de la votación yo debuté en un programa en vivo que era Por amor o por dinero, y la prioridad son los programas que conduzco porque yo trabajo de eso. Ya está es pasado.

-¿Vas a hacer radio?

-A principio de año me ofrecieron y no pude hacerlo por falta de tiempo, pero no lo descarto. Primero, la verdad, estoy muy pero muy contento con la posibilidad de El Trece, por lo tanto toda mi energía va a ir ahí. Cuando me acomode veré, pero hoy mi prioridad es Nosotros a la mañana.

-Estás en pareja con Tefi Russo y este año se van a casar. ¿Cómo te estás preparando?

-Estoy muy nervioso y ansioso. La fecha es el 2 de noviembre y ya tengo todo. Nada de canje. Y es terrible, todo carísimo. Ella si se puso la camiseta de la organización.

-¿Habrá luna de miel?

-No sabemos. Se complica con todo. Pobre Tefi, sabe que viajar conmigo es casi imposible, por los laburos. Pero bueno, vamos a ver. Si se puede ir de luna de miel, bárbaro. Sino trabajaremos e iremos más adelante.

-¿Querés ser padre?

-Sí, claro. Yo amo a mi familia y me encanta el concepto de la familia. Quiero ser padre pero no quiero acelerar los procesos. Amo a Tefi con toda mi alma. Estamos súper y no quiero quemar etapas.