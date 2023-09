escuchar

Cuando en octubre de 1992 Nirvana vino a la Argentina , una banda local que ofició de telonera en el concierto que dieron en Vélez llamó la atención de Kurt Cobain. El cantante, que escuchó todo el show desde su camarín, tomó como inspiración una canción en particular de ese grupo que luego usó para crear uno de sus grandes éxitos.

Esta historia la cuenta nada más y nada menos que Michael Azerrad, el biógrafo oficial de Nirvana . El hombre fue invitado al podcast Rolling Stone Music Now con motivo del 30° aniversario de “In Utero”, y allí repasó todos los temas del disco aportando algunos datos interesantes sobre los mismos.

Durante la charla, el hombre aseguró que hay dos canciones que parecen sacadas de otras bandas. Fue allí cuando reconoció que el riff principal de “Very Ape” es muy parecido al tema “Kanishka” de Los Brujos, la banda que teloneó a los norteamericanos hace 31 años en Buenos Aires.

“ Una banda llamada Los Brujos, que abrió para Nirvana un show grande en un estadio de la Argentina, tenía un hit llamado ‘Kanishka’. Si escuchás ‘Kanishka’ y después escuchás ‘Very Ape’, creo que vas a notar el parecido. Por supuesto creo que Kurt tomó una idea muy básica y luego la transformó en algo completamente distinto”, aseguró Azerrad.

En el podcast también participaron Danny Goldberg, manager del grupo y autor del libro Serving the Servant: Remembering Kurt Cobain, y Jim Merlis, quien trabajó con la banda.

En 1993, Azerrad escribió Come As You Are: The Story of Nirvana, una biografía que se republicará a finales de octubre en su versión extendida. Es allí en donde el periodista norteamericano afirma que “Very Ape” es muy similar al tema de Los Brujos, una teoría que recorre la web desde hace varios años. También cuenta que la canción “Milk It” le recuerda mucho a “It´s Shoved” de los Melvins, una banda que inspiró mucho a Cobain.

Esta nueva versión de la biografía es el doble de larga que original y contiene más información, que sale de las muchas entrevistas que Azerrad le hizo a la mítica banda. También incorpora algunas reflexiones del texto original y correcciones que sintió pertinente realizar.

El guitarrista de Los Brujos, Gabriel Guerrisi, habló hace un año con el sitio web Notify sobre aquel recital en Vélez. “Recuerdo que hubo un encuentro en camarines, corto. Ellos tenían el disco de Los Brujos, se les había pegado ‘Kanishka’. Hicimos fotos también, que no sé por dónde andarán”, rememoró.

Guerrisi también hizo referencia al parecido entre las canciones. “Es algo que nosotros no podemos asegurar. Si hubo un contacto, un link, una inspiración al respecto, es algo bello para recordar. Es un mito que creció solo y es ajeno a nosotros. En su momento me llamaron periodistas que tenían el disco de Nirvana de antemano y me dijeron: ‘Mirá que se parece mucho’. En la música hay que retroalimentarse, ojalá haya sucedido así”, expresó.

El show de Nirvana en Vélez y el enojo de Kurt Cobain

Cobain llegó a Buenos Aires el 29 de octubre de 1992 con su pareja, Courtney Love, su hija de dos meses, Francis Bean Cobain, y una decena de personas que integraban el staff de gira de la banda. Además de Los Brujos, había otra banda que abría el gran show: Calamity Jane.

El grupo femenino, oriundo de Portland, había llegado al país junto a Nirvana, sin embargo, el público local no recibió a las chicas muy bien y terminó abucheándolas y silbando para que bajaran del escenario y arrojándoles objetos, algo que molestó mucho a Cobain.

“Durante todo su repertorio, la audiencia estaba arrojando dinero y todo lo que tenían en sus bolsillos, basura y piedras, solo amedrentándolas. Eventualmente las chicas no pudieron más y comenzaron a llorar. Fue terrible, una de las peores cosas que he visto, una gran masa de sexismo”, dijo Kurt sobre el incidente, citado en el libro Nirvana: the chosen rejects.

La respuesta de la banda fue alterar todo el setlist del show y negarse a darle a los fanáticos lo que más esperaban: durante varios momentos del show comenzaron a tocar “Smells like teen spirit”, su máximo hit, pero lo interrumpieron para hacer otras canciones. En el booklet de Incesticide (1993), el álbum que le siguió a ese particular show, Nirvana enumeró las mejores y las peores cosas que les habían pasado en su carrera e incluyeron aquel día en el que le “pagaron 5000 dólares a las Calamity Jane para que sean interrumpidas por 20.000 machitos en la Argentina”.

LA NACION

Temas Kurt Cobain