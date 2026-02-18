Muerte de Kurt Cobain: un exjefe de la policía de EE.UU. sumó nueva información y provocó un giro en la principal hipótesis

Un exjefe de la policía de Seattle reavivó el debate sobre la muerte de Kurt Cobain, el icónico líder de Nirvana, al afirmar que las pruebas forenses sugieren un homicidio y no el suicidio dictaminado oficialmente. Se trata de Neil Low, un capitán retirado del Departamento de Policía de Seattle (SPD) con 50 años de trayectoria, quien calificó la investigación inicial de 1994 como “desastrosa” y sostuvo que la escena del crimen fue “montada” para parecer un suicidio.

Low, quien no participó en la investigación original pero fue encargado por su superior de auditar el caso de Cobain en 2005, declaró al medio británico Daily Mail: “Simplemente, no me creo que Kurt se hiciera eso a sí mismo”. Aunque en un principio Low aceptó la hipótesis del suicidio, su revisión detallada de los archivos lo llevó a cambiar de opinión. “Leí el caso, y puedo decirles lo que dice la evidencia porque a eso me dedicaba, y dice que no fue un suicidio”, admitió.

La escopeta utilizada en el suicidio de Kurt Cobain está en poder de la policía de Seattle Departamento de Policía de Seattle

El cuerpo de Cobain fue encontrado sin vida el 8 de abril de 1994 en un invernadero anexo a su casa de Seattle, con una herida de escopeta en la cabeza. Las autoridades dictaminaron su muerte por suicidio, una conclusión que el SPD mantiene hasta hoy. Sin embargo, Low señaló diversas anomalías: inconsistencias en la evidencia sanguínea, la violencia de la herida de escopeta y presuntas irregularidades en la escena que “no cuadran”.

Entre las objeciones del exoficial se encuentran las manos de Cobain, inusualmente limpias en las fotografías de la escena, algo inconsistente con una herida autoinfligida de escopeta de perdigones que, según Low, habría producido una “salpicadura significativa”. También cuestionó la falta de procedimientos forenses adecuados, como la recolección de ADN, el raspado de las uñas o la preservación adecuada de la escena, que describió como “turismo de la escena principal” debido a la gran cantidad de personal que entró y salió de la habitación, algo que puede haber contaminado la evidencia.

Así fue encontrada la escena del crimen donde Kurt Cobain estaba muerto Departamento de Policía de Seattle

Low también destacó inconsistencias en los informes de autopsia y del Departamento de Policía de Seattle, entre los que incluyó notas faltantes, observaciones de testigos omitidas y detalles contradictorios sobre los eventos previos a la muerte de Cobain. Recordó que, según la autopsia, se encontró una nota manuscrita en el bolsillo de Cobain que hacía referencia a la munición y a la escopeta Remington. Sin embargo, el informe oficial del SPD de 1994 solo mencionaba un recibo por el arma con el nombre de su amigo Dillon Carlson en él.

Otro punto de preocupación radica en el informe del Departamento de Policía de Seattle de 1994, que describía a un taxista que pasó a buscar a un pasajero en la casa de Cobain que “no coincidía con la residencia”. Un informe posterior del SPD de 2014, que supuestamente incluía detalles inéditos del caso, omitió estas importantes discrepancias. Michelle Wilkins, una investigadora independiente que reanaliza el caso afirmó que “el informe original dice explícitamente que el pasajero no coincidía con la residencia. Solo eso sugiere que podría no haber sido Kurt”.

Casi 32 años después de su muerte, Kurt Cobain sigue en boca de sus fans AP

Low criticó que la declaración inicial de suicidio fuera hecha por un portavoz de la policía en la escena y no por el médico forense, lo que sentó un precedente que desvió toda la investigación. Además, los registros médicos indicaron que la cantidad de heroína en el sistema de Cobain era aproximadamente tres veces una dosis letal, y Low sugirió que para inyectar tal volumen, probablemente se habría requerido asistencia.

“¿Por qué lo de la escopeta en la cara? No era una persona violenta. Creo que habría estado satisfecho con una forma menos violenta”, reflexionó Low, además de argumentar que las unidades de homicidios generalmente no investigan muertes que se catalogan rápidamente como suicidios.