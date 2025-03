Nito Artaza le respondió a Cecilia Milone en el programa de Mirtha Legrand: “No sé por qué lo hace público”

Cuando parecía que iba a terminar su participación en la mesa de Mirtha Legrand sin tocar el tema, la Chiqui apuntó contra Nito Artaza y, sin vueltas, le preguntó por el grave episodio que Cecilia Milone contó en sus redes sociales hace unos días y en donde reveló que en el verano del 2022 él la “metió en la bañadera” y la “hizo hacer función”. “No sé por qué lo hizo público”, respondió el capocómico, y compartió su versión de la historia.

La palabra de Milone

Cecilia Milone y Nito Artaza, en crisis: un departamento problemático, una vecina quejosa y un perro juguetón Instagram

Hace unos días, en medio del escándalo por la salida a la luz de su romance retro con Chico Novarro, Milone compartió un video en Instagram que llamó la atención. “Me llevó un año entero recuperar las fuerzas. Me llevó un año entero de contacto cero y asesoramiento de profesionales, tanto en lo legal como en lo psicológico”, comenzó su relato la actriz. De inmediato, desgranó lo que sucedió en Mar del Plata tres años atrás, cuando compartía cartel con su ex en Los 80 están de vuelta. En ese momento trascendió que entre ellos había habido una crisis, aunque luego la relación duró dos años más: se separaron de forma definitiva en diciembre del 2023.

“No sabía hablar con la persona que vivía, no me podía hacer entender. Me desesperaba su forma de invalidar mis sentimientos, su forma de no oírme el alma”, recordó, y señaló que un día, en medio de rumores, mudanzas y crisis, sin saber cómo frenar la situación y luego de una discusión -”un pedido de atención”-, tomó varias pastillas: un hipnótico y “dos o tres” miorrelajantes. “La intención era dormir todo el día”, reconoció. “Yo no quería estar ahí. No sabía cómo irme, no sabía cómo enfrentarlo. No sabía cómo pedirle que me ayudara”, sumó.

El descargo de Cecilia Milone

Luego, y sin mencionarlo, contó que esa persona que “la invitó a hacer terapia”, en lugar de asistirla, llevarla a un terapeuta o llamar al SAME, la obligó a ir a trabajar. “Me metió en la bañadera, me bañó y me hizo hacer función”, detalló. Milone recordó que ese día tuvo dos funciones. “Su argumento era: ‘¿Qué van a pensar si suspendemos? ¿Qué van a pensar de vos?’”, continuó, y reveló que, si bien no sabe cómo hizo esa función porque no la recuerda, actuó con profesionalismo y tuvo el apoyo de “unos compañeros hermosos” que la sostuvieron. “Yo lloraba mientras hacía monólogos, mientras cantaba”.

La respuesta de Artaza

Anoche, cuando parecía que el programa iba a terminar sin que Artaza dijera una sola palabra sobre las fuertes acusaciones, Mirtha llevó el tema a la mesa. Te quiero preguntar, ¿es cierto que la Milone había tomado pastillas y vos la metiste bajo la ducha y la hiciste hacer la función? ¿Es verdad?”, disparó Mirtha con la mirada fija en Artaza. “Creí que me había salvado, pero no”, reaccionó el humorista, y soltó una risa nerviosa. “No, Mirtha. Seriamente digo, en ese momento sinceramente yo no considero que haya sido así pero respeto lo que ella sintió”, repasó. “Yo le pedí perdón en forma privada, no sé por qué lo hace público”, continuó Artaza en relación al video que la cantante compartió en Instagram. “Quizá ante una reacción mía, que yo dije”, analizó, y de inmediato se tomó un momento para compartir su propia versión de la historia.

“Yo esa página ya la di vuelta pero sin embargo lo digo con mucho afecto: en ese momento hacíamos un espectáculo que era Los 80 están de vuelta, que lo hicimos los dos con tanto amor. Habíamos ensayado en casa y teníamos que hacer las dos funciones. Ella había descansado todo el día. Lo aclaro porque vi títulos horribles. Entonces yo la desperté para hacer las dos funciones pero con todo el amor del mundo; con su tostada, con su café. Y los dos decidimos hacerla”, repasó.

En ese momento, Artaza confesó que a su decisión a Milone no le gustó “Ella siempre me lo reprochó. Yo la abracé, lloramos juntos y le pedí perdón en forma privada. Es la primera vez que lo digo y la única vez que lo voy a decir: le pedí perdón porque tuvimos que hacer las dos funciones”, agregó. Por último, Artaza elogió la profesionalidad de su ex. “Es una artista que no tiene techo y que hizo además el musical más importante de la historia de la Argentina, Drácula”, sumó.

Nito Artaza y Cecilia Milone en Los 80 están de vuelta

Por último, Artaza dio más detalles del contexto de aquel episodio. “Sabía de su capacidad. Teníamos que hacerlo. Estábamos en plena pandemia. Habíamos parado diez días y teníamos que hacer estas dos funciones porque estábamos remándola. Lo habíamos hecho con tanto amor los dos que era nuestro espectáculo. Y yo la convencí y ella también, pero siempre me lo reprochó. Eso es cierto. Pero saco la palabra ´me obligó´”, cerró.

