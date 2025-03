Mirtha Legrand disparó contra Cecilia Milone y luego intentó dar por terminada la polémica: “Ahora sé para quién escribía las canciones”

En medio de una noche distendida, donde estuvo rodeada de galanes, Mirtha Legrand se tomó unos minutos para hablar de la polémica que protagonizó esta semana a partir del duro comentario que hizo Cecilia Milone sobre ella en sus redes sociales. Luego de que Milone se jactara de “lo bien que hizo” en no ir a cantar gratis al cumpleaños de la Chiqui, la conductora aclaró la situación. “Yo nunca la llamé. Me hubiera encantado que viniera. Si hubiera cobrado cachet se lo hubiera pagado encantada. Ella sola, de motu proprio, dijo ´voy gratis´”, aseguró. También se tomó la licencia de disparar un pícaro comentario.

Una guerra inesperada

Todo comenzó el sábado pasado cuando la Chiqui invitó a su mesa a Julieta Novarro, la hija de Chico Novarro. Unos días antes, había trascendido el romance secreto de Milone y el cantautor, relación que la propia artista confirmó en sus redes sociales. La cantante, además, compartió algunos detalles sobre su intento por verlo cuando ya estaba enfermo, poco tiempo antes de su muerte, y confesó lo importante que fue en su vida. El relato de Julieta en el programa de Mirtha, sus palabras contra Milone y algunas intervenciones de Legrand enfurecieron a la protagonista de Drácula.

“Declaraciones inoportunas”, “Que situación tan violenta”, “Es como un melodrama”, fueron algunas de las frases que la diva pronunció al escuchar a Julieta Novarro narrar su propia versión de aquella ya famosa y frustrada visita de Milone a su papá. Estas declaraciones llevaron a la cantante a expresar y dejar registro de su bronca en su cuenta de Instagram.

Cecilia Milone y su furia contra Mirtha Legrand

“Lo bien que hice en no ir a cantar gratis a la fiesta de cumpleaños de una señora”, escribió en un posteo que sorprendió a sus seguidores. “¿Qué?”, fue la reacción de Moria Casán, que le dio pie a su amiga para que se despache con todo: “Venganza… ¡que me veía venir! No le canté en el cumple, no le fui al primer programa y hoy me hizo destrucción total cuando sabe perfectamente que yo no instalé la noticia. Ella sabe quién arrancó a hablar... lo sabe ella y su descendencia. En fin, nada que me sorprenda ya”, explicó en los comentarios. Luego, agregó que está cansada de que se aprovechen de su dolor, la ofendan y se burlen de ella mientras “fingen cariño y admiración”.

La respuesta de la Chiqui

Si bien en la semana Mirtha le respondió a Milone a través de un mensaje de WhatsApp que le mandó a Karina Iavícoli, panelista de Intrusos -”Yo no fui quien la invitó, ella se ofreció. Yo le quería pagar”, le escribió-, durante su programa interrumpió la divertida noche de galanes para hacer referencia al tema. Mientras Arnaldo André, Antonio Grimau, Osvaldo Laport, Pablo Alarcón y Gabriel Corrado la escuchaban con atención, la Chiqui se refirió a la polémica de la semana.

“Voy a aclarar algo”, anunció. “Yo cumplí años hace poco, el domingo pasado, y se dijo que yo la había llamado para que viniera a cantar a mi programa. Yo jamás hablé con ella. Nunca”, aseguró. De inmediato, Legrand explicó que fue el decorador Ramiro Arzuaga, quien luego de escucharla halagar el trabajo de Milone, la llamó. “Yo la admiro muchísimo”, reconoció la diva. “Después, porque yo hablé en contra de la actitud de ella de querer ir a visitar al cantante que fue su amante, ella dijo “ay, yo que iba a ir gratis. Yo le prometí que no le iba a cobrar´. Yo le hubiera pagado encantada. Todas las veces que vino gente así, ninguno quiso cobrar, porque cantan una hora y es un homenaje que me hacen. Pero se pagan los gastos de viaje”, reveló.

“Cecilia Milone”, soltó en ese momento, luego de no haberla nombrado al principio de su descargo. “Quiero aclarar que yo nunca la llamé. Que la sigo admirando muchísimo, que fui a verla al boliche de Cacho Castaña y que es excelente. Dos horas cantó. Pero ahora me doy cuenta a quién dedicaba las canciones”, disparó con picardía. “Yo creí que era Nito Artaza. No. Era al que murió, pobre”, agregó entre risas. “Bueno, lo quise aclarar porque están hablando tanto en los programas, y me molesta cuando dicen una cosa que no es verdad y que te está haciendo daño. Yo nunca la llamé. Me hubiera encantado que viniera. Si hubiera cobrado cachet se lo hubiera pagado encantada. Ella sola, de motu propio, dijo ´voy gratis´. Así que bueno, Cecilia, te mando un beso”, cerró, y tiró un beso a cámara.

LA NACION