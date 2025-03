Entre lágrimas, Cecilia Milone reveló un grave episodio que vivió antes de separarse: “No es fácil salir de esos lugares”

Cecilia Milone aprovechó su cumpleaños número 56 para hacer catarsis. En medio de saludos y felicitaciones, la actriz y cantante se tomó un momento para compartir un video en donde, en un tono íntimo y sin vueltas, apuntó -sin nombrarlo- contra Nito Artaza, relató con lujo de detalles un grave episodio que vivió durante el verano del 2022 y le agradeció a Costa, compañera de elenco en aquel momento, por su apoyo incondicional. “ No es fácil salir de esos lugares ”, reconoció. Luego, publicó un mensaje esperanzador. “El amor es la única locura que te devuelve la lucidez”, posteó.

La nueva confesión de Milone llegó tres días después de que hiciera público, a través del mismo medio, su amor por Chico Novarro, un rumor que comenzó a tomar fuerza hace dos meses. Lejos de resguardar los pormenores de su vida privada, Milone decidió abrir su corazón y compartir con su público el principio del fin de su relación con el humorista.

Nito Artaza y Cecilia Milone en Los 80 están de vuelta, la obra que protagonizaron ese verano del 2022

“ Me llevó un año entero recuperar las fuerzas . Me llevó un año entero de contacto cero y asesoramiento de profesionales, tanto en lo legal como en lo psicológico”, comenzó su relato la actriz sin ningún preámbulo. Sentada delante de una cortina blanca y la mirada fija en la cámara, Milone desgranó lo que sucedió en Mar del Plata tres años atrás, cuando compartía cartel con su ex en Los 80 están de vuelta. En ese momento trascendió que entre ellos había habido una crisis, aunque luego la relación duró dos años más: se separaron de forma definitiva en diciembre del 2023.

Luego de aclarar que “recién ahora” puede contar lo que pasó con su vida, aseguró que el verano del 2022 fue un momento muy difícil para ella. “No sabía hablar con la persona que vivía, no me podía hacer entender. Me desesperaba su forma de invalidar mis sentimientos, su forma de no oírme el alma”, recordó, y señaló que un día, en medio de rumores, mudanzas y crisis, sin saber cómo frenar la situación y luego de una discusión -”un pedido de atención”-, tomó varias pastillas: un hipnótico y “dos o tres” miorrelajantes. “La intención era dormir todo el día”, reconoció. “Yo no quería estar ahí. No sabía cómo irme, no sabía cómo enfrentarlo. No sabía cómo pedirle que me ayudara” , sumó.

El descargo de Cecilia Milone

Luego, y sin mencionarlo, contó que esa persona que “la invitó a hacer terapia”, en lugar de asistirla, llevarla a un terapeuta o llamar al SAME, la obligó a ir a trabajar. “Me metió en la bañadera, me bañó y me hizo hacer función”, detalló. Milone recordó que ese día tuvo dos funciones. “Su argumento era: ‘¿Qué van a pensar si suspendemos? ¿Qué van a pensar de vos?‘”, continuó, y reveló que, si bien no sabe cómo hizo esa función porque no la recuerda, actuó con profesionalismo y tuvo el apoyo de “unos compañeros hermosos” que la sostuvieron. “Yo lloraba mientras hacía monólogos, mientras cantaba” .

En ese momento, Milone habló de una tercera persona de su entorno, de alguien que tenía autoridad para sacarla de ese lugar, que en lugar de protegerla le dio “mucho café”. “Recuerdo que en un momento me empecé a sentir mejor”, repasó, y contó que si bien le ofrecieron frenar, decidió hacer la siguiente función. “Ya estaba ahí, no sabía qué iba a pasar después, cuando volviera a mi casa, si iba a ser para más dolor y si iba a ser tratada todavía como una persona que no estaba bien ”, resaltó. “Pero de ayudarme, nada”, enfatizó.

Nito Artaza y Cecilia Milone se casaron en el 2017 Prensa Alejandro Veroutis

Según su relato, al día siguiente, una de sus asistentes -Patricia- le contó que en la primera función le dijo, llorando: “Yo le voy a fallar a dios, porque no puedo seguir con una persona que me hace pasar por esto y que no me está rescatando”. “Sin embargo, seguí, porque no es fácil salir de esos lugares ”, reconoció. El punto de quiebre llegó cuando Leonardo Cifelli, contó la actriz, la llamó para hacer Drácula. “Tenés que hacerlo”, recordó que le dijo, “casi como una orden”. Si bien ella pensó que tenía que seguir con Artaza en Los 80 están de vuelta, también sintió que tenía que volver a hacer Drácula por el significado de la obra para todos.

“Hice Drácula y empecé a recuperarme, porque volví a ser yo. Me encontré con la Cecilia que consiguió ser protagonista entre mil cien personas. Me encontré con la Cecilia valiente, con la Cecilia artista”, reveló. Luego, contó que algo le sucedió y que decidió no hacer más Mina, el personaje que la lanzó a la fama. “ Ahí volvió a producirse otro click dentro de mí. Algo pasó que decidí dejar de besar a quien me lastima. Pero todavía no tenía fuerzas. Estaba muy debilitada. Resignada. Me había metido en esa oscuridad y no sabía cómo salir ”, rememoró.

Nito Artaza aseguró que sabía el fuerte vínculo entre Milone y Novarro

El punto final Milone lo ubicó en el momento de la partida de Chico Novarro. “Recién cuando se produce algo que tiene que ver con la vida y la muerte, uno comprende que o se deja morir o sale a recuperar su vida. Esta es la verdad. No le voy a dar la primicia a nadie. Lo lamento mucho. No quería. En un momento porque no tenía fuerzas para hablar. Ahora las tengo”.

Milone decidió cerrar el video con una súplica que, según se desprende de sus palabras, sería Nito Artaza. “Te sugiero, sinceramente, porque de verdad te quise mucho, no mandes a la gente a terapia burlándote. Si te volvés a encontrar con una situación así, de verdad ayudá a la persona con la que estés. Llama al SAME, dejala internada en un psiquiátrico, pero no te burles cuando ya salió de tu casa y de tu vida . Ayudala. Sé bueno. Todavía podés ser bueno. Te invito a serlo, hoy, en mi nacimiento. En mi cumpleaños”.

