La influencer demostró su indignación al leer un comentario sobre Ivana Nadal y su exnovio, y no dudó en responder a través de Twitter Crédito: Instagram:@natijota

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de septiembre de 2020 • 08:26

Nati Jota confesó en su cuenta de Twitter que le gusta alguien y un usuario le respondió con un comentario sobre Ivana Nadal y su exnovio, Bruno Siri. La influencer no dudó en contestarle y demostró su indignación por las críticas hirientes que suele leer en las redes sociales: "No es justo y no lo entiendo".

"Creo que me gusta alguien, igual tranqui que ya la cag.", contó en la red social. Muchos le dejaron mensajes y le contestaron el tuit con humor, pero hubo una respuesta que no pasó desapercibida: "Te cagar. con tu amiga, cornuda".

La influencer de 26 años no dejó pasar el comentario y le escribió: "No me cagar. y no era mi amiga. Pero qué chot. tenés que ser para comentar algo así, tantas ganas de herir, ¿por qué? No es justo. No lo entiendo tampoco".

El cruce de Nati Jota con un usuario por un mensaje sobre Ivana Nadal y Bruno Siri Crédito: Capturas de pantalla

El usuario no volvió a contestarle desde que lo expuso en su perfil, pero sí hubo otra usuaria que avivó aún más el cruce virtual cuando acotó: "Si te hiere es porque hay algo de verdad". Recordemos que a finales de agosto Nadal blanqueó su romance con el exnovio de Jota, y esto despertó rumores de "icardeada" en las redes sociales.

Una vez más, la influencer alzó la voz y explicó: "No me hiere. Cero. Me han dicho de todo y tuve que ver cosas por todos lados". Luego agregó: "Me curtí, sin querer. Pero me sigue sorprendiendo la intención tan de verg. que puede tener alguien".

Esta no es la primera vez que la instagramer opina sobre los "haters" y el ciberacoso: en junio mostró los repudiables audios que recibe como respuestas a sus historias. "¿Te incomoda? Esto pasa todo el tiempo expresado en otras millones de formas. Ponelo otra vez. ¿Ahora entendés por qué estamos tan enojadas?", reflexionó aquella vez.