Scarlett Johansson reveló el mal momento que pasó filmando Perdidos en Tokio con Bill Murray: “Me costó hacer esa película”

El drama romántico Perdidos en Tokio, que le valió el Oscar a Sofia Coppola por su guion original, sigue manteniendo vigencia en la actualidad, ya sea por su sensible mirada sobre la alienación como por su peculiar retrato del vínculo entre Bob (Bill Murray) y Charlotte (interpretada por Scarlett Johansson), uno que no necesitaba de nomenclaturas y que incluso prescindía de grandes declaraciones.

En una visita al podcast de iHeart Radio, Table for Two, Johansson recordó ese rodaje y reveló que no fue satisfactorio para ella, quien venía de ser “hipersexualizada” en Hollywood. “Fue muy dura esa filmación”, aseguró. “Nuestros personajes [el de Murray y el suyo] tenían una relación muy profunda y eso era difícil para mí, me costó hacer esa película por muchas razones”, expresó la actriz, quien añadió que, a los 17 años, cuando se completó el rodaje, sintió que había estado dentro de “un sueño febril”.

Ese recuerdo está ligado al equipo que la representaba en esa época, cuando ella estaba dando sus primeros pasos en la industria y la forzaban a aceptar papeles donde debía mostrarse sexy. “Las chicas jóvenes son tratadas como objetos, eso es un hecho, así que creo que cualquier caja en la que te pongan va a definir el resto de tu vida. Ahora obviamente las mujeres tienen mayor poder de decisión sobre el camino que quieren seguir”, amplió la actriz de Historia de un matrimonio. “ En mi adolescencia, empecé a interpretar el papel de una mujer que era objeto de deseo y después no pude salir de ahí, quedé pegada a eso ”, sumó.

La escena final de Perdidos en Tokio

Asimismo, Johansson asegura que elegir personajes en función de su apariencia te conduce a una carrera corta. “Es algo efímero, y después te quedás sin oportunidades, yo sentía que realmente me estaba apagando”, remarcó la actriz nominada al Oscar, quien en otra ocasión habló de un tópico similar en un episodio del podcast Armchair Expert, de Dax Shepard. Scarlett comenzó con las audiciones desde niña, al debutar profesionalmente como actriz a los ocho años en el teatro, en la obra Sophistry.

Luego, un año después, llegó su primer trabajo en el cine con la película Un muchacho llamado Norte, en 1994, protagonizada por Elijah Wood. Después, su actuación en El Hombre que susurraba a los caballos, bajo la dirección de Robert Redford, le dio más reconocimiento, mientras que también compartió créditos junto a Thora Birch en Mundo fantasma, en 2001, antes del boom que significó Perdidos en Tokio.

Scarlett Johansson recordó sus inicios en la industria

“ Creo que todos pensaban que era mayor y que había actuado durante mucho tiempo. Me encasillé en esta extraña cosa hipersexualizada. Sentí que mi carrera había terminado: Era como: este es el tipo de carrera que tienes, estos son los papeles que has interpretado. Y yo decía: ‘¿Esto es todo?’”, declaró la actriz en octubre, cuando aseguró que nota una evolución en Hollywood en ese aspecto.

“Veo a los actores más jóvenes, que tienen 20 años, parece que se les permite ser todas estas cosas diferentes”, agregó. “También es otra época. Ya no se nos permite encasillar realmente a otros actores, por suerte, ¿no? La gente es mucho más dinámica. Me he dado cuenta de que es importante entender el progreso y el cambio cuando es realmente significativo”, dijo. “ Se dan dos pasos adelante y dos pasos atrás, y luego se mejora y luego se empeora. No es algo finito. Creo que si no dejas espacio para que la gente se dé cuenta, entonces el cambio progresivo real no se produce ”, expresó.

Cómo será el debut televisivo de Scarlett Johansson

Scarlett Johansson llega al mundo del streaming ROBYN BECK - AFP

Tras una vasta trayectoria en cine, finalmente Johansson debutará en la pantalla chica con una miniserie producida por Amazon Prime Video. Según anunció el sitio especializado Variety, la actriz protagonizará Just Cause, una ficción basada en el libro homónimo de John Katzenbach.

El libro fue publicado en 1992, y hace foco en un periodista llamado Matt Cowart, que comienza una investigación cuando recibe la carta de un preso sentenciado a muerte que asegura ser inocente . De acuerdo a lo que trascendió, Johansson interpretará una versión femenina de ese personaje, posiblemente llamada Madi Cowart, que se ocupará de correr el velo detrás de una falsa acusación que esconde todo tipo de horrores e injusticias.

La actriz no solo ocupará un rol central delante de la pantalla, sino también fuera de cámara, ya que oficiará como productora de la serie. Esta es la segunda vez que Just Cause recibe una adaptación. La primera vez fue la película Causa justa, estrenada en 1995, con Sean Connery, Laurence Fishburne, Blair Underwood, Kate Capshaw y Ed Harris en los roles centrales, film en el que la propia Johansson interpretaba a la hija de Connery. Con respecto a la miniserie protagonizada por Johansson, aún no hay detalles con respecto a cuántos episodios tendrá ni cuándo llegará a la pantalla de Prime Video.

