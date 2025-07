“No te lo dije como crítica”. María Fernanda Callejón confirmó que está sola, reveló el pedido que le hizo su hija y tuvo un tenso cruce con Mirtha

En medio del éxito de Viudas Negras y de las buenas críticas que generó su participación en la serie, María Fernanda Callejón aceptó la invitación y se sentó anoche en la mesa de Mirtha Legrand. Y si bien en un momento intentó no hablar de su vida privada -y hasta vivió un tenso momento con la conductora-, luego confirmó que terminó su relación con Fernando Gamboa, se molestó cuando le señalaron que es una “mujer con carácter” y reveló el pedido que le hizo su hija Giovanna en relación a su ex, con quien mantiene una disputa judicial.

Mirtha Legrand junto a sus invitados de la noche: Miguel Boggiano, María Fernanda Callejón Marcelo Polino, Cecilia Boufflet y Benito Fernández StoryLab

En relación a sus proyectos laborales, Callejón contó que a fin de año va a lanzar un podcast. “Es un proyecto mío que tengo pensado hace varios años. Son charlas de mujeres donde hablamos de cuestiones que no se hablan en lo cotidiano”, adelantó. “Te voy a preguntar por la relación con tu exmarido. ¿Cómo está?”, pasó de tema Legrand rápidamente y apuntó a su relación con Ricky Diotto, el padre de su hija. Sin dejarla responder, le consultó sobre la operación que afrontó Giovanna y fue un poco más allá: “¿Es verdad que les pidió que se unieran, que se juntaran de vuelta?”, sumó.

Callejón explicó que a su hija la operaron de apendicitis, que está muy bien y confirmó la versión de la conductora. “No pidió que nos uniéramos, pero sí que el papá y yo seamos de nuevo amigos”, aclaró. Luego, intentó sentar posición sobre su intención de no hablar de su intimidad, algo que a Mirtha mucho no le afectó.

“En los años que he venido a este programa, varias veces, siempre hablé, pero hoy, por primera vez, no voy a hablar de mi vida privada”, dijo la actriz, seria. “Ah, pero con Gamboa, qué pasó con Gamboa”, reaccionó la conductora. “No voy a hablar de nadie”, insistió Callejón, pero Mirtha no soltó: “Vos me lo presentaste en el Teatro Colón como tu novio”, le recordó. “Se terminó”, respondió Callejón ya sin salida. “Tuvimos dos años maravillosos y listo, ya está. Se acabó”.

“Vos sos muy temperamental, vos. ¡Tenés un carácter!”, señaló entonces Mirtha mientras su invitada intentaba definirse. La intervención no le cayó bien a Callejón. “¿Qué tiene de malo ser temperamental?”, devolvió. “No, nada de malo. Tenés un carácter fuerte”, explicó Mirtha. “No, tengo un carácter fuerte. Porque cuando vos sos sumisa y querés complacer a todo el mundo te olvidás de vos. Es piramidal: si yo no estoy bien, si yo no me amo, no puedo darle amor a los demás”, se explayó. “No te lo dije como crítica, te lo dije como observación”, se defendió la Chiqui.

Maria Fernanda Callejón y Ricky Diotto

Por último, Mirtha quiso saber quién fue el gran amor de la vida de Callejón. “Vos sabés quién fue”, fue la respuesta que eligió dar la actriz, y luego se llamó a silencio. “¿Fue Coppola?”, le preguntaron todos en la mesa, mientras ella, con una enorme sonrisa, dejó la incógnita.

Más adelante en la noche, Callejón volvió a hablar de su relación actual con Diotto. “Ahora estamos hablando, sí. Nosotros teníamos contacto cero y ahora podemos ser amigos, siempre para Giovanna”, agregó. “Eso no significa retroceder en nada de lo que tiene que ver con lo que ya está judicialmente presentado. Yo lucho por los derechos de mi hija, eso ya lo saben”, completó la actriz.

Los últimos amores de Callejón

María Fernanda Callejón y Fernando Gamboa se reencontraron y ahora vivieron un intenso romance

En 2022, luego de 11 años de pareja que incluyeron 8 de matrimonio, Callejón puso fin a su matrimonio con Ricky Diotto, lo que marcó un punto de inflexión en su vida personal. Meses más tarde, en diciembre de ese mismo año, hizo pública su relación con Fernando Gamboa, con quien había mantenido un romance en los años 90 y que, décadas después, decidieron retomar.

La pareja no tardó en mostrarse unida en eventos sociales. De hecho, uno de los momentos más destacados fue su aparición en la gala del Teatro Colón, en junio de 2024, donde se mostraron cercanos y cariñosos ante las cámaras, reflejando entonces un vínculo que parecía sólido y en crecimiento. Sin embargo, el mes pasado trascendió que el amor había llegado a su fin.