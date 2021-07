Noelia Marzol recordó su experiencia con Antonio Gasalla y defendió a Claudia Lapacó: “Alguien con su experiencia no tiene por qué bancarse el maltrato de nadie”

Noelia Marzol está atravesando uno de sus mejores momentos: acaba de ser madre de Donatello, junto a su marido, el futbolista Ramiro Arias, y sigue encabezando uno de los grandes éxitos teatrales de las últimas temporadas, el performático Sex, de José María Muscari. Para hablar sobre todos estos temas, la actriz brindó una entrevista en la que terminó también confesando sus mayores miedos y en la que recordó su experiencia, en los inicios de su carrera, junto a Antonio Gasalla.

En diálogo con Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina, la protagonista de Millennials explicó por qué decidió volver a la actividad a pocos meses de haber sido madre y confesó que no tuvo dificultad para recobrar su figura. “Voy a decir esto y seguramente muchas personas me van a odiar, pero la verdad es que para mí fue muy fácil recuperar el cuerpo que tenía antes del embarazo, porque básicamente yo bailo desde que tengo 4 años y también mi actividad profesional implica que yo esté en movimiento. Entonces, no me tuve que tomar un tiempo extra para volver a estar físicamente bien. Para mí fue muy sencillo, y la realidad es que también estuve 20 días en neonatología con el gordo y fueron 20 días de estrés absoluto en los que bajé mucho de peso”, comenzó explicando.

Y continuó: “Dony nació varias semanas antes. Con los médicos habíamos hecho la cuenta en relación a la última menstruación y pensábamos que estaba más avanzado el embarazo, pero cuando nació, notaron ciertas características físicas que determinaron que era de 34 semanas, así que inmediatamente se fue a neonatología”.

Este jueves, en Los ángeles de la mañana, Marzol contó que durante su internación, Donatello vivió un episodio grave que puso en peligro su vida. Sin embargo, este sábado prefirió no dar detalles sobre lo ocurrido. “Estábamos en la neo, del otro lado. Por suerte lo pudieron atender rápidamente. No quiero entrar en detalles ni contar específicamente qué fue lo que le pasó, porque siento que le pertenece a él, es su historia y obviamente no me da placer hablar sobre eso”, se disculpó.

“Mi marido y yo nos asustamos mucho, pero por suerte rápidamente lo pudo revertir, con el pasar de los días fue mejorando y finalmente nos dieron el alta. Fue muy angustiante, pero estábamos con nuestros familiares muy cerca y Rami es un marido que me contiene, estuvo súper pendiente de los dos”, recordó.

A pedido de la conductora, entonces, Marzol recordó cómo se inició la historia de amor con Arias. “Nuestra historia es hermosa. Nos conocimos en el teatro y al contrario de lo que todo el mundo podía esperar, terminamos armando una familia. El fue a verme a Sex con la idea fija de conquistarme, hasta se lo había anticipado a su familia. Obviamente, todo el mundo se río, pero es un hombre seguro”, repasó.

Marzol explicó, además, porque en suy caso el deseo de ser madre no responde a un mandato familiar: “Mis papás me criaron de una manera súper tradicional. Yo venía de un colegio alemán, todo muy cuadrado, y cuando arranqué a estudiar arte en la universidad, la verdad que la cabeza me explotó. Me ayudó a romper un montón de paradigmas y a plantearme un montón de cosas que me habían inculcado. Y la verdad que no tenía en mis planes casarme; al menos no era un anhelo. Pero cómo lo planteó Ramiro, que fue desde un lugar de amor y desde el deseo de construir algo juntos, me pareció romántico y me cerró”.

“No sé si lo buscaba, pero la llegada de un hijo la venía planificando desde hacía mucho tiempo. De hecho, en la primera cita que tuve con Rami, le dije que tenía ganas de ser mamá. ¡Algo que no remiendo para nada!”, contó risueña. Y siguió: “Tenía ganas de ser mamá y no me importaba de qué manera. Tenía pensado hacerlo sola o en pareja, si obviamente conectaba con alguien. Y no tenía ganas de obligarlo a vivir una experiencia que no había elegido. Pero cuando empecé los trámites para concretarlo sola, él decidió que quería que lo hiciéramos juntos. Y no nos costó mucho, por suerte”.

En cuanto a sus miedos, la actriz reveló: “Por ahí doy la imagen de que no, pero le temo a muchas cosas. Con mi fortaleza, oculto un montón de debilidades, porque me cuesta mostrarme vulnerable. Me da pánico pensar en la muerte de un ser querido y me da miedo no sentir la seguridad que pretendo para cada etapa de mi vida. Ahora, además, me da mucho miedo la maternidad y tengo un montón de inseguridades”.

Haciendo un repaso por su carrera, Dlugi le preguntó cómo fue su experiencia con Antonio Gasalla, en la obra Más respeto que soy tu madre. “Es un hombre con un carácter muy fuerte. Yo disfruté el haber trabajado con él porque recién arrancaba mi carrera como actriz y era un lujo que mi primer trabajo teatral fuera al lado de alguien que, artísticamente, todo el mundo considera maravilloso”, explicó. Sin embargo, luego dejó en claro que la convivencia con el cómico no fue muy amena.

“En una escena, él me trato mal y después me dijo que había sido su personaje, que su personaje, Mirta, lo había sentido así y por eso en escena me dijo lo que me dijo. Entonces, a la otra función, mi personaje, que se llamaba Flor, también le dijo algo que sintió por afuera del libreto. Y la verdad que se la bancó; no me dijo nada”, rememoró.

“A Claudia [Lapacó, quien abandonó la continuación de la obra luego de denunciar que Gasalla la maltrataba arriba del escenario] la adoro. Es una excelente compañera. Y obviamente si yo tuviera la carrera artística que tiene Claudia, al igual que ella no me hubiese bancado el maltrato de nadie”, opinó.

