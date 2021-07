Radiante y feliz: las fotos de Pampita Ardohain abandonando la clínica junto a su hija Ana

Este sábado al mediodía, Pampita Ardohain y su hija Ana recibieron el alta médica y abandonaron el sanatorio Otamendi. Fiel a su estilo, la modelo y conductora posó radiante y sonriente para las cámaras con la recién nacida en brazos y la compañía de su marido, Roberto García Moritán.

Ana nació este jueves y pesó 3,200 kilos. Ese mismo día, la jurado de “La Academia” mantuvo una conversación en vivo con el conductor de ShowMatch, Marcelo Tinelli, y agradeció los saludos de sus compañeros. “Gracias por las palabras, me emociona ver a mis compañeros de jurado, tenemos mucha química este año... Y Ana ya es parte de ‘La Academia’, tiene su cuna en mi camarín, y me resulta increíble que hasta ayer estuve ahí y al rato estaba teniendo familia”, resaltó.

Los flamantes padres junto a Ana, al salir del Sanatorio Otamendi Gerardo Viercovich - LA NACION

En ese momento, la modelo hizo, además, un repaso de las horas previas al parto: “Me fui directo de ShowMatch al control con el médico y no tenía dilatación, nada. Parecía que tenía cero chances de que naciera... El médico me aconsejó que saliera a caminar un poco y me dijo que el domingo nos volvíamos a ver”.

Y continuó: “Salimos a caminar con Robert y nos entusiasmamos, hicimos como dos kilómetros, y cuando estábamos a dos cuadras del departamento empecé a tener contracciones. Le dije: ‘Parece que la caminata está funcionando’, y nos fuimos directo al Otamendi. Ahí arranqué con trabajo de parto muy largo, que no pronosticaba bien y parecía que iba a cesárea, pero mágicamente todo fluyó y a las 9 escucho que le dicen a mi médico: ‘Andá a vestirte’, y ahí entendí que ya era hora. Y todo pudo ser como lo había soñado”.

Feliz, Pampita abandonó este sábado al mediodía la clínica junto a su hija Gerardo Viercovich - LA NACION

La modelo y conductora también señaló que durante el parto eligió que haya silencio y no música. “Hubo muchas lágrimas, fue un momento muy emotivo. Tiene un significado muy fuerte esta chiquita en nuestras vidas, porque viene a unir a esta familia ensamblada que armamos con Robert . (...) Estamos felices”, finalizó Ardohain.

Las primeras imágenes de ese íntimo y emotivo momento tomaron estado público como parte del adelanto del reality -Siendo Pampita, que se verá por Paramount+- en el que la modelo mostrará cómo transitó su embarazo, su parto y cómo atraviesa esta nueva etapa como mamá.

Sobre el registro audiovisual del emotivo momento, Gabriel Oliveri, íntimo amigo de Pampita, explicó: “Se grabó con mucho cuidado, con una sola cámara adentro. Se filmó con mucho respeto. No está lo que la gente imagina, el primer plano. Se escucha al médico y el llanto de la bebé”.

El beso de Pampita y su marido, Roberto García Moritán Gerardo Viercovich - LA NACION

Horas más tarde, la misma Pampita compartió con sus millones de seguidores una foto del rostro en primer plano de Ana, su quinta hija. Este sábado, ambas abandonaron la clínica y ya se encuentran en la casa familiar, donde seguramente las esperaban con ansias.

Distintos usuarios hicieron captura de pantalla de la foto de Ana que publicaron desde la cuenta oficial de Pampita Ardohain Twitter

Ana es la primera hija de la pareja. Fruto de su relación con el actor Benjamín Vicuña, Pampita es madre de Bautista, Beltrán, Benicio y Blanca, que falleció en 2021, a los 6 años. El precandidato a diputado de Juntos por el Cambio, a su vez, es padre de Delfina y Faustino, junto a su ex, Milagros Brito. Tanto Brito como La China Suárez, actual pareja de Vicuña, publicaron cariñosos mensajes para la pareja en este momento tan especial.

La modelo y el empresario sorprendieron a todos anunciando su casamiento, tras solo dos meses de noviazgo. Finalmente pasaron por el altar el 22 de noviembre de 2019, y lo celebraron con una fiesta en el Palacio Sans Souci, el elegante edificio ubicado en el partido de San Fernando, ante 130 invitados.

LA NACION