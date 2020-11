La hija de Marcelo Tinelli le reclamó a su madre, Soledad Aquino, que subiera una foto retro sin su permiso y ella le respondió con otro pase de factura Crédito: Instagram

Candelaria Tinelli blanqueó a través de sus historias un reclamo hacia su madre, Soledad Aquino, y protagonizaron un divertido pase de facturas en las redes. La hija de Marcelo Tinelli cuestionó las fotos retro que publica su madre: "Mamá nos liquida en Instagram".

Hace pocos días Aquino compartió una imagen vintage de la infancia de Micaela y Candelaria, viajando en sulky junto a su mamá. "¡Tiempos felices!", escribió la madre de las hermanas Tinelli, sin pensar en la reacción de sus hijas.

La cantante recogió el guante y etiquetó a Micaela Tinelli en sus historias de Instagram, junto a la postal, y expresó: "Mamá nos liquida en Instagram". La panelista Paula Galloni retomó el tema en Pampita Online y habló con Aquino sobre cómo maneja los posteos en sus redes sociales.

Cande Tinelli le hizo un divertido reclamo a su madre, Soledad Aquino, por una foto retro que publicó Crédito: Instagram Stories

"Las chicas me gastan, me viven gastando siempre, sobre todo Candelaria, que es una ácida. Me saca la ficha al toque de cualquier cosa", reveló en un audio de WhatsApp. Luego aclaró que publicó la postal de sus dos hijas pequeñas porque le pareció "muy tierna": "Yo tenía un ranchito divino en Loma Verde. No había basurero, porque no pasaba por ahí, era todo campo y había que cargar la basura y llevarla hasta la ruta".

Después contó la historia detrás de la fotografía retro: "Yo me iba sola con Pícaro, el caballo, pero ellas, que estaban con mi vieja, me pidieron: 'Mamá llevanos, mamá llevanos', porque les encantaba andar en sulky; y fuimos hasta la ruta, que eran más o menos cincuenta cuadras".

Además reconoció que no le consultó a ninguna de sus hijas si podía subir una foto de cuando eran pequeñas: "La subí porque son mis hijas y yo las parí, nada más". Enternecida por el recuerdo familiar, Pampita Ardohain la defendió y coincidió: "La entiendo perfecto porque las mamás siempre los vemos divinos a nuestros hijitos".

Recordemos que fue hace cuatro meses que Aquino desembarcó en Instagram, y compartió varias imágenes retro de sus hijas. En un posteo reciente donde posó junto a Candelaria reconoció con humor: "Aunque me viva gastando la amo con toda mi alma". Su hija le comentó la publicación y asumió sus reclamos: "Siempre con amor. ¡Te amo mucho!".