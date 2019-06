¿Nuevo romance? Flor Vigna a los besos con Mati Napp

¿Flor Vigna encontró el amor en los brazos de su coach?

26 de junio de 2019 • 13:11

El " Bailando 2019 " dio lugar a un romance, uno más de los cientos que se formaron bajo el ala de Marcelo Tinelli, en los más de treinta años de ShowMatch . Se trata de Flor Vigna , figura nacida en Combate, pero criada en el ciclo de eltrece, y su coach, Mati Napp, coreógrafo estrella del certamen, ya separado de Juli Antón.

Según contó la panelista Karina Iavicoli de Los ángeles de la mañana, a ella le llamaba mucho la atención la "buena onda" entre Vigna y Napp y por eso empezó a investigar si pasaba algo más entre ellos. Si bien antes de hablar de este flamante romance jugó al misterio, después terminó develando los nombres de los protagonista de este nuevo amor. "Se encontraron en un bodegón de Armenia y Avenida Córdoba. Estuvieron juntos hasta las dos de la mañana. Salieron caminando encapuchados. Se despidieron con un beso apasionado en la Plaza Armenia", contó la periodista del programa de Ángel de Brito.

Pero la cosa no quedó ahí. Con el dato de la apasionada cita, la cronista fue a cubrir anoche la fiesta aniversario de Polka y la buscó a Vigna. Allí le empezó preguntando por su próxima performance al ritmo de la cumbia, luego por su actual relación con su ex, Nico Occhiato, [del que dijo que ya formaba parte de su pasado] y finalmente la sorprendió al hablarle de Napp. "Me contaron que estás con alguien... Con Mati Napp", le comentó Iavicoli. Visiblemente sorprendida por el comentario, la bailarina y conductora dijo no saber de qué le estaban hablando. Pero la periodista no se detuvo y arremetió: "Me dijeron que los vieron chapando". Entonces la rubia, incómoda, lo negó, cambió de tema y dijo que eran sólo amigos.

Ante la insistencia, Vigna, ya mostrándose enojada, aseguró que estaba soltera y que su coach también y que simplemente estaban "trabajando juntos".