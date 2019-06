La renuncia de Dan Breitman posibilitó la entrada al "Súper Bailando" de Nicolás Occhiato Crédito: Prensa Laflia

26 de junio de 2019 • 00:59

La pareja elegida para abrir la ronda de cumbia, este martes, fue la de Flor Vigna y Facu Mazzei. Poco antes, Marcelo Tinelli había confirmado que Dan Breitman había decidido renunciar al " Súper Bailando ", pero se reservó hasta el ingreso de la ex Combate para anunciar el ingreso de quien fue su novio hasta hace dos meses, Nicolás Occhiato.

Con humor, Vigna reclamó que siempre pusieran en pantalla fotos lindas de su ex. "Nunca elijen una imagen de él medio 'bagarto'", comentó con simpatía, además de contar que la separación se produjo porque se "volvieron hermanos" y ya no había tanta pasión entre ellos. "Es una persona que no hizo más que sumarme en la vida", aseguró.

"Mirá si en esta pista se vuelven a reconciliar", deseó el conductor, pero la respuesta de la actriz fue clara: "No. No creo. Hoy en día tomo clases, me junto con amigos y no quiero abandonar eso. Ahora ya está. Hay gente linda que se me acercó, pero busco una persona que pueda apreciar y valorar a la persona que tiene a su lado. Alguien que, cuando llegues a tu casa, tenga ganas de compartir", contó Flor.

Luego de verlos bailar al ritmo de "Nunca me faltes", de Antonio Ríos, como todas las noches, el primero en dar su devolución fue Ángel de Brito (7). "Tuvo de todo. Ustedes tienen mucha química y se nota la buena energía".

"Me gustó mucho la coreo, pero lo que más me gustó fue la pareja. Creo que Flor está más potra que nunca. Es un fuego esta mujer. Fue todo un disfrute verlos en la pista, de principio a fin", agregó Pampita Ardohain (10).

Florencia Peña, dueña durante esta ronda del voto secreto, expresó: "Son un trío genial. Siempre superan su marca. Flor está increíble, precisa. Tenés un imán".

"Me encantó lo que hicieron. Lástima el final", finalizó Marcelo Polino (5) y pidió la devolución del BAR. Flavio Mendoza y Laura Fidalgo decidieron mantener la nota y Aníbal Pachano les subió un punto. En total, consiguieron 23 puntos y ya parecen tener un pie en la próxima ronda.