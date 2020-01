Oficialmente solteros: Miley Cyrus y Liam Hemsworth finalizaron el divorcio

Miley Cyrus y Liam Hemsworth finalizaron los trámites de divorcio Crédito: Instagram

Miley Cyrus y Liam Hemsworth están oficialmente solteros. Después de varios meses de trámites y abogados, los artistas finalmente terminaron el proceso de divorcio 5 meses después de dar a conocer la separación.

En diciembre, según informó el sitio TMZ, la abogada de la cantante y actriz presentó ante la corte los papeles del divorcio, y explicó que ambos habían alcanzado un acuerdo pese a las diferencias que mantuvieron desde el primer momento de su separación. Aunque el matrimonio no tuvo hijos y ambos tienen sus propios bienes y sus ganancias, gestionadas por un acuerdo prematrimonial, uno de los factores que más les importaban eran los animales que tenían en común, que finalmente se quedará Cyrus. Se esperaba que la sentencia del divorcio tardara unos meses, sin embargo, fue un proceso rápido.

Cyrus y Hemsworth se conocieron en 2009 durante el rodaje de la película La última canción. En 2012 se comprometieron, pero cortaron un año más tarde para volver a retomar su relación en 2015. Se casaron en la finca australiana del actor el 23 de diciembre de 2018. En agosto de 2019, 8 meses después de la boda, anunciaban para sorpresa del mundo entero que se divorciaban. Lo que entonces se vio como un adiós amistoso pronto empezó a convertirse en un cruce de acusaciones.

Según se publicó entonces, fuentes cercanas de Cyrus, de 27 años, aseguraron que ella había tratado de salvar "valientemente" su matrimonio pero que no podía aceptar el hecho de que Hemsworth, de 29, "bebiera mucho" y "usara ciertas drogas".

Por su parte, el entorno del actor aireaba que todas esas críticas eran una cortina de humo tras las que se escondían ella y su infidelidad. Como se supo poco después, efectivamente ella estaba saliendo con la bloguera Kaitlynn Carter, con quien pasó las vacaciones de verano y fue fotografiada besándose en Italia.

"Hola a todos. Sólo un comentario breve para decir que Miley y yo nos separamos recientemente y no le deseo otra cosa que salud y felicidad en el futuro. Esto es un asunto privado y no he hecho, ni voy a hacer, ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita atribuida a mí es falsa. Paz y Amor", escribió Liam al anunciar la separación.

"Una vez que Liam y yo nos reconciliamos, lo tomé en serio y me comprometí. No hay secretos que descubrir aquí. He aprendido de cada experiencia en mi vida. No soy perfecta, no quiero serlo, es aburrido. He crecido frente a ustedes, pero la conclusión es que realmente he crecido. Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por engaños. Liam y yo hemos estado juntos por una década. Lo dije antes y sigue siendo cierto: amo a Liam y siempre lo haré. Pero en este punto tuve que tomar una decisión saludable para mí, para dejar atrás una vida anterior. Estoy más saludable y feliz de lo que he estado en mucho tiempo. Puedes decir que soy una chica que hace twerking y fuma marihuana, pero no soy una mentirosa", declaró Miley en su momento.

Hoy en día, Cyrus está en pareja con Cody Simpson, cantante australiano de 22 años y exnovio a su vez de la modelo Gigi Hadid. Por su parte, Hemsworth sale con Gabriella Brooks, una modelo australiana y estudiante de Historia en la Universidad de Sidney que tiene 21 años.