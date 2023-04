Omar Calicchio rompió el silencio y aclaró por qué se reunió con Jey Mammon en España

escuchar

Hace unos días Jey Mammon viajó a España escapando del escándalo mediático que provocó la denuncia de abuso sexual realizada por Lucas Benvenuto. Asesorado por su abogado Fernando Burlando, el actor decidió alejarse por un tiempo y eligió ir a Madrid, un destino quizá no muy conveniente porque hay muchos argentinos que siguen el caso, minuto a minuto. Desde entonces muchos fueron los rumores sobre el paso a paso de Mammon en España y se especuló sobre todo: dónde está parando, qué hace, a quién ve. En las últimas horas se dijo que su colega, el actor Omar Calicchio, lo estaba ayudando . En diálogo con LA NACION, Calicchio se sorprendió de las versiones que corren en nuestro país. “No sabía que ir a tomar un café con alguien podía provocar tanto revuelo. Simplemente fui a tomar un café con un conocido, compañero de profesión porque sabía que estaba acá y le había mando un mensaje en el que le dije que si necesitaba que alguien lo escuchara, podíamos vernos . Me contestó y fuimos a tomar un café. Nada más. Ni estoy hospedando a nadie , ni soy el apoyo de nadie, ni le estoy dando una mano a nadie” , detalló el artista.

También desmintió que fuera a trabajar con Mammon. “Se dijo que iba a producir un musical o una obra que se iba a hacer y no es así. No tengo una productora y gracias que puedo con mi vida y nada más. Quiero aclarar lo que se sucedió porque me involucran en cosas que no ocurrieron. Simplemente fui a tomar un café porque como persona quería saber cómo estaba la otra persona. Es lo único que ocurrió”. Y se abstuvo de contar cómo vio a Mammon: “ No quiero opinar de nadie porque tampoco quiero que nadie opine de mí. Por eso no hablo de otros”, le dijo a LA NACION.

Según contaron en LAM (América), Mammon está parando en un hotel boutique en Madrid, en Chueca, que se llama Only You. El actor, que se fue sin boleto de regreso, piensa dejar Madrid en unos días, aunque todavía no decidió cuáles serán sus próximos destinos.

Por el momento, Mammon sigue alejado de Telefe y las autoridades de la emisora decidieron que Georgina Barbarossa permanezca al frente de La peña de morfi junto a Jésica Cirio durante todo este mes mientras siguen analizando qué otra figura puede tomar la conducción junto a Cirio del programa.

Cecilia Roth también salió a desmentir rumores

Otra de las figuras que se vio involucrada en los últimos días con Jey Mammon fue Cecilia Roth. ¿Por qué? Porque las primeras versiones sobre la estadía del músico y conductor en España señalaban que la actriz lo había hospedado. Y por estos rumores se tejieron todo tipo de historias así como de críticas, razón por la cual la protagonista de Todo sobre mi madre tuvo que salir a desmentir la información.

En diálogo con el periodista de Mitre Live, Juan Etchegoyen, Roth aclaró la situación y se mostró indignada por haber sido relacionada con este tema. “Sé lo que se dijo, pero yo no tengo casa en Madrid, alquilo un apartamento siempre, casi siempre el mismo, pero no tengo casa en Madrid. Eso primero. Y no estoy en Madrid, estoy en Barcelona rodando”, recalcó.

Además indicó: “Se empieza repitiendo [el supuesto rumor] y se continúan agregando suposiciones personales. Es muy poco serio y, según lo que decís, podés estar haciendo mucho daño irreversible”.

Georgina Barbarossa dura con Jey

Jessica Cirio y Georgina Barbarossa en la conducción de La Peña de Morfi (Fuente: Telefe/Captura de video)

Desde que alejaron a Mammon de La peña de morfi, Georgina Barbarossa tomó la posta y junto a Cirio conduce este programa de larga presencia en pantalla. A juzgar por los resultados la actriz logró ser aceptada por los televidentes, que domingo a domingo eligen esta propuesta de Telefe por sobre la grilla de otros canales.

Al ser el reemplazo de Mammon a Barbarossa no le quedó otra que hablar sobre el tema y ella no dudó en sentar su posición, sobre todo después de las entrevistas que él brindó en diferentes espacios. “Horrible”, disparó. “No me gustó nada. Las notas que dio no me gustaron nada. Lo vi muy soberbio. Hubiese dicho ´sí, bueno, me equivoqué. Me enamoré de este chico. Fue el amor de mi vida, me equivoqué´, ¿entendés? Creo que va por ahí la cosa. Y por pedir perdón cuando te equivocás. Creo que ese es el camino”, expresó.

Temas Jey Mammon