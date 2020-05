Oriana Sabatini, sin filtro, mostró las estrías de sus piernas: "las queremos"

Oriana Sabatini muestra las imperfecciones de su cuerpo para romper los estereotipos.

Oriana Sabatini publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que aparece en bikini y sin filtros, con el fin de romper los estereotipos femeninos y mostrarle a sus seguidoras las imperfecciones de su cuerpo.

"Si mirás bien de cerca, podés ver unas marcas que se llaman estrías en mis piernas. Las queremos", escribió la modelo, junto al post en el que se la ve en el parque de su casa de Italia, donde vive con el futbolista Paulo Dybala , su novio.

En pocas horas, el video superó el millón de reproducciones y suscitó el elogió de la mayoría de sus seguidores. Incluso, entre los comentaristas se destacó su madre, Catherine Fulop , quien le escribió: "¡Eso es crecer! Eres una bomba".

También aparecieron quienes le comentaron que sus estrías no se notaban. La cantante entonces respondió: "Se me bajó la calidad del video y no se ven, mala mía. Les dejé un video en mis historias para que las aprecien bien".

De hecho, enseguida, Oriana cumplió con su palabra en una imagen en la que se puede observar con claridad las estrías en sus piernas. "Les dejo este bello plano para los que dicen que no ven mis estrías en mi último post", escribió en su historia de Instagram .