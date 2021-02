Osvaldo Laport dijo que le ofrecieron vacunarse contra el Covid-19

En medio del escándalo por la vacunación vip a la que accedieron diversas personalidades ligadas al mundo de la política y los medios, unas afirmaciones realizadas por Osvaldo Laport en una entrevista para el ciclo Vivo el domingo (A24), en donde dijo que le ofrecieron vacunarse contra el Covid-19, volvieron a tomar relevancia por estos días.

Días atrás, el actor dialogó con conductor del programa, Cecilio Flematti, quien le preguntó si estaba dispuesto a recibir la Sputnik V. “Es algo simplemente que estuvo relacionado con la exposición de los espectáculos teatrales en la calle Corrientes. Se corrió una posibilidad de vacunación justamente por ser, en el caso nuestro, todos actores de riesgo y estar expuestos públicamente”, relató Laport.

El actor participaba ya entonces en la puesta teatral de la obra Rotos de Amor, en el Teatro Multitabarís, junto a Roly Serrano, Antonio Grimau y Víctor Laplace.

Laport también aclaraba entonces: “No me llamó nadie, no me pusieron contra la pared. Fue a todos los elencos que están en situación de riesgo y que están expuestos haciendo teatro. Yo simplemente soy un actor que trabaja y me ofrecieron esa posibilidad. Nada más, no llegó nunca la concreción”.

Osvaldo Laport sobre las vacunas: "Necesitamos más información oficial"

Tras el escándalo en torno a la vacunación vip, que derivó en la renuncia del ministro Ginés González García, comenzó a circular un listado falso de famosos, junto a políticos y funcionarios, acusados de beneficiarse de las irregularidades del programa de inmunización contra el coronavirus. Los involucrados recurrieron a las redes sociales para negar con rotundidad estas afirmaciones. Marcelo Tinelli, Verónica Lozano, Pablo Echarri, Yanina Latorre, Mariano Iúdica, Diego Brancatelli y Ángel De Brito fueron algunos de los que desmintieron haber recibido la vacuna.

LA NACION