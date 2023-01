¿Otra vez separados? Confirman que Cande Tinelli y Coti Sorokin ya no están más juntos

escuchar

A tres meses de su última reconciliación, Candelaria Tinelli y Coti Sorokin habrían vuelto a poner distancia en su relación. La influencer y el músico ya no se muestran juntos en sus redes sociales y algunas fuentes apuntan a una nueva separación de la pareja.

Mientras ambos disfrutan de sus vacaciones en Punta del Este, aunque con sus respectivas familias, en LAM (América TV) confirmaron el distanciamiento. La periodista Fernanda Iglesias compartió la noticia en el ciclo que conduce Ángel de Brito. “Es difícil contar esto porque es una pareja que va y viene, pero están separados, distanciados, Coti y Cande Tinelli”.

Iglesias precisó que “ambos están en Punta del Este, pero no están juntos” y aportó un dato que sorprendió a todos: “Escuchen la traición de Coti: fue a comer un sandwich de carne”, comentó con humor en referencia al vegetarianismo profeso de la hija de Marcelo Tinelli.

De Brito quiso conocer los motivos que habrían llevado a este nuevo distanciamiento de la pareja, frente a lo que la periodista mencionó: “No sé por qué se separaron, pero no están juntos. Le escribí a los dos. Él no me contestó, ella tampoco, a pesar de que ellos siempre me contestan. Ella me dijo solo ‘hola’, pero cuando le pregunté, me dejó de contestar”.

Cande Tinelli y Coti Sorokin comenzaron a salir en 2020 instagram.com/cotioficial/

Iglesias también se refirió a la notable ausencia de posteos compartidos por parte de ambos en las redes sociales, donde tanto el uno como el otro se muestran muy activos y donde solían compartir cada momento de disfrute. Sobre ello, la panelista dijo: “Ellos siempre están juntos en las redes y no se muestran juntos hace tiempo. Coti no estaba en el festejo de Tinelli de Año Nuevo”.

Marixa Balli, nueva integrante del panel de LAM, sumó datos a la información recabada por su compañera y dijo que reside en el mismo edificio en donde el cantante de “Nada fue un error” trabaja. “Coti vivió mucho tiempo donde yo vivo y ahora tiene su estudio de grabación ahí y yo veo...”, mencionó la vedette con picardía. A continuación, la artista tropical volvió a abrir la puerta a las especulaciones dejando entrever la posibilidad de que el músico estuviese rehaciendo su vida.

Tras asegurar que a Coti “la verdad es que lo quieren todos [en el edificio] porque regala su vino (...) a los de seguridad, a los policías, a todos...”, Balli agregó que “pasan cosas graciosas, claro, y los hijos también son divinos”, comentó la panelista. “¿Qué cosas graciosas?”, quiso saber De Brito. “Lo dejamos para otro momento”, concluyó la vedette con ambigüedad y entre risas.

Una historia de amor y rupturas iniciada en 2020

La historia amorosa entre Cande y Coti se remonta a 2020 . Fue en noviembre de ese año cuando ambos blanquearon su relación sentimental al compartir en las redes sociales una misma fotografía en la que se los veía juntos disfrutando de unos días en Mendoza.

En ese momento, la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino brindaba detalles respecto de cómo había surgido la relación. “Le pregunté a Cande Tinelli y obviamente me confirmó la relación. Me dijo que es muy reciente y que se conocieron en el autoconcierto de Coti del Hipódromo”, mencionó Ángel de Brito en ese momento en su programa Los ángeles de la mañana.

Coti y la hija de Marcelo Tinelli compartieron música y buenos momentos a lo largo de sus dos años de relación

Tras mostrarse muy enamorados y juntos compartiendo viajes, canciones y momentos de intimidad, a comienzos de 2022 la pareja atravesó una crisis. Con un posteo en Instagram, la influencer y también cantante expresaba: “No ahogues lo que amas, deja que quien vaya junto a ti use sus alas sin ti, que ame su libertad, que vuelva a ti porque eres su mejor lugar”.

Después de una reconciliación, el pasado septiembre ambos volvieron a tomar distancia. “Sí, hay un impasse, pero prefiero no hablar. Está todo bien igual, lo adoro. Yo estoy muy bien, me siento muy bien. En un buen momento de mi vida, me siento bien conmigo misma, que es lo más importante y me agarra bien parada”, señaló la cantante conocida como Lele en diálogo con LAM.

A las pocas semanas, sin embargo, Coti subió a su cuenta de Instagram un posteo en el que la mencionaba. Desde entonces, ambos compartieron en redes sociales postales y mensajes profesándose amor mutuo. “Qué linda es la vida, soy una afortunada”, escribió la cantante a mediados de noviembre en la última foto que subió a su muro de Instagram junto a Coti.

“Compañera, mi vida. Gracias por acompañarme y hacerme las horas más felices, las tristezas menos tristes, las esperas más hermosas, los esfuerzos llevaderos, las ansiedades más calmas, las sonrisas más brillantes, los pesares más livianos. Mi vida con vos .Te amo, @candelariatinelli”, expresó a su vez el artista el 23 de noviembre en uno de sus últimos posteos juntos.

LA NACION