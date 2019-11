El actor confesó cómo fue su reacción cuando Claribel Medina le dijo que quería tratar su adicción al acohol Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Pablo Alarcón habló de cómo fue el momento en que se enteró de que su exmujer, Claribel Medina, sufría una adicción al alcohol. En una entrevista con Radio Mitre, el actor dijo que le pareció muy valiente que la conductora contara en televisión su problema para generar conciencia de la gravedad que implica ser adicto.

"Vi el momento en que ella lo dijo públicamente en la tele, y eso requiere de mucha valentía. Ella es alguien tan importante y cercana para mí; se trata de l a madre de mis hijas -Agostina, de 25 años y Antonella de 27-, la admiro y creo que ella pudo poner en palabras todo lo que vivió", expresó Alarcón.

En junio, Medina abrió su corazón en P.H. Podemos Hablar. Ante el conductor Andy Kusnetzoff y sus invitados, la actriz dijo que había recurrido a Alcohólicos Anónimos para superar su adicción. En este sentido, el exmarido de la actriz, resaltó la importancia de comenzar el tratamiento: "Fue una metodología casi infalible. Yo animo a todas las personas que estén sufriendo a que vayan y pidan ayuda, porque van a ser muy bien tratados".

A su vez, el actor que actualmente está en pareja con Lucía Galán recalcó la importancia de dejar la negación atrás y reconocer que sin ayuda no siempre se puede salir adelante: "Son tan pocas las veces que uno en soledad puede con todo, por eso siempre es bueno recurrir a otros y entregarse a una vida mejor".

Cuando fue consultado sobre si antes de la declaración de Medina en televisión él estaba al tanto de su adicción, confesó: "Me sorprendió. No sabía nada". Y luego prefirió dar por terminado el tema y dejar un mensaje de aliento: "Yo he fumado, y he bebido, pero nunca tuve problemas de adicción, salvo con las harinas, que son mi debilidad. Pero creo que cuando tenemos un ser querido que sí lo está sufriendo tenemos que alentarlo a tratarse y mejorar su vida".