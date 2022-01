Pablo Rago presentó a su joven novia con una romántica foto: “Salió el sol”

Instalado en Villa Carlos Paz, donde protagoniza la comedia Mi mujer se llama Mauricio… junto a Iliana Calabró, Adriana Brodsky, Alejandro Müller y Matías Alé, Pablo Rago se encuentra acompañado de su novia, Tamara, con quien está en pareja desde hace cuatro años.

El actor, que este año cumplirá 50, dedicó muestras de cariño a su pareja, veinte años menor, al compartir un posteo de ambos en las redes sociales. Desde la ciudad serrana, Rago republicó en su cuenta de Instagram una foto que su novia subió a su propia cuenta y en la que se los ve abrazados junto a una piscina. Ella le dedicó un “amor mío” y él respondió con las siguientes palabras: “Salió el sol porque llegaste vos”. En la imagen, se los ve disfrutando de las tardes soleadas en la localidad cordobesa, donde permanecerán mientras dure la temporada.

“ Esta vez vine a Carlos Paz más familiar que nunca porque vine con mi novia, viene mi hijo en febrero, viene el hijo de mi novia dentro de poco, mi vieja. Así que es un lugar que nos gusta y donde la paso bien . Es una ciudad grande, pero el contacto con el público es más cercano”, adelantaba Rago a finales de noviembre en conversación con Susana Roccasalvo para el programa Implacables.

El posteo que Pablo Rago compartió en su perfil de Instagram

El actor también se refería entonces a la posibilidad de agrandar la familia: “Tuvimos una etapa con Tamara en la que pensamos en que podíamos tener un hijo en común, pero la verdad es que se nos pasó. Uriel, el hijo de ella, todavía tiene 8 años. Por ahora no estamos pensando en agrandar la familia. Estamos re cómodos así y nos divertimos mucho compartiendo, porque estamos viviendo los cuatro juntos con su hijo y el mío ”, dijo.

La relación con Tamara comenzó en el mismo medio donde el ex Amigos son los amigos saludó a la joven: el mundo virtual. En una entrevista para el programa Cortá por Lozano (Telefe), Rago llegó a revelar que ella le había dado “me gusta” a varias de sus publicaciones, que él le envió mensajes privados y, poco a poco, la relación se consolidó hasta llegar a lo que es hoy, con varios años de vínculo consolidado.

En medio de su relación, el actor se enfrentó en diciembre de 2019 a una denuncia por presunto abuso sexual por parte de la actriz Érika Basile, acusación de la que fue sobreseído en 2020.

En diálogo con LA NACION, el actor se refirió recientemente al impacto que la denuncia tuvo en su vida personal y profesional. “En el momento me pasaron varias cosas. Primero pensé en mi familia porque mi vieja, Mimí, la pasó muy mal, y también mi hijo y mi novia. Sentí que tenía que cuidarlos a ellos y protegerme yo, pero nunca tuve miedo ni pensé que mi carrera se terminaba. Sabía que eso iba a pasar rápido, recibí mucho apoyo de parte del medio, actores, directores, productores, y me sentí muy acompañado. En el verano de 2020, un amigo me prestó su casa en San Clemente y fui unos días de vacaciones con mi mamá, mi hijo, mi novia y su hijo, y recibí mucho apoyo de la gente. En ese momento justamente salió la resolución y fue una explosión de alegría. Volví de la playa contento, bronceado, más flaco y listo para volver a trabajar. Y empezó la pandemia”.

El actor y su pareja durante una salida al cine en tiempos prepandémicos Instagram @pablorago72

Sobre su reacción ante el fallo de sobreseimiento, el actor añadió: “Lloré muchísimo, abrazado a mi vieja. Para ella fue muy emocionante que en la playa la gente me saludara y me diera su apoyo. Por supuesto que mi mamá no tenía dudas de que lo que habían dicho era mentira, pero comprobar que me apoyaban fue importante”.

En ese momento, el actor hizo referencia al movimiento Ni Una Menos. “En el caso de una mujer que denuncia acoso, abuso o maltratos, siempre tiene que ser escuchada. Esto tiene que ser así porque antes una mujer iba a una comisaría a hacer una denuncia porque el marido le había pegado y el policía le decía: ‘¿Y vos qué hiciste?’”, remarcó, antes de ponerse personal. Rago, quien tras la denuncia fue apartado de la rueda promocional de la película El robo del siglo, aseveró que esa decisión de la producción fue la correcta: “Me sentí muy cuidado”. Sin embargo, los meses posteriores, mientras esperaba el fallo de la Justicia, atravesó momentos complejos.

“Me afectó muchísimo. Perdí posibilidades de trabajo, perdí plata por abogados, psicólogos, psiquiatras. La verdad es que lo lamento muchísimo”, expresó. Por otro lado, destacó lo rápido que se desarrolló el proceso judicial, y contó que fue su decisión no hablar del tema mientras ese proceso estaba en marcha. Durante esos meses, Rago estuvo muy contenido por su entorno. “Me sentí muy querido”, manifestó.

Rago, feliz de volver al teatro Nicolás Aguilera - LA NACION

Sobre su presente, el actor compartía su alegría por volver a las tablas. “La última vez que hice teatro fue en 2018 en Buenos Aires, con Atracción fatal. Hacía tiempo que no me subía al escenario, donde me divierto, me siento cómodo y la verdad es que lo extrañaba mucho. Es emocionante subirse a un escenario después de tanto tiempo de incertidumbre. Dicen que los boxeadores se cansan mucho más cuando tiran la trompada y no la pegan, que cuando la pegan. Con nosotros pasó lo mismo durante la pandemia porque muchas veces estuvimos a punto de volver y todo iba para atrás otra vez. Igual sigue siendo algo muy raro porque estrenamos y a los pocos días fui Covid positivo y tuvimos que suspender las funciones y aislarnos. Tengo las dos vacunas y estuve un día con bastante fiebre, al otro con dolor de cuerpo y ya después me sentí bien”, remarcó.