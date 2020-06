El actor habló por primera vez de la denuncia que pesó en su contra Crédito: Santiago Cichero/AFV

Si bien ya había reaparecido en las redes sociales con un posteo nostálgico vinculado a su carrera , Pablo Rago decidió hablar por primera vez tras haber sido sobreseído en marzo por el juez Walter José Candela en la causa por abuso sexual. Recordemos que el actor había sido denunciado en diciembre de 2019 por la actriz Érika Basile .

En diálogo con Catalina Dlugi en el programa Agarrate Catalina de La Once Diez/Radio de la Ciudad, Rago rompió el silencio, y aludió a la causa y al impacto que tuvo la denuncia en su vida y su carrera. "Fue muy difícil, perdí muchos trabajos", contó, y añadió que no tiene animosidad contra Basile y que no iniciará acciones legales contra ella. "No tengo ningún rencor", subrayó, para luego hacer referencia al movimiento Ni Una Menos.

"En el caso de una mujer que denuncia acoso, abuso o maltratos, siempre tiene que ser escuchada. Esto tiene que ser así porque antes una mujer iba a una comisaría a hacer una denuncia porque el marido le había pegado y el policía le decía: '¿Y vos qué hiciste?'", remarcó, antes de ponerse personal. Rago, quien tras la denuncia fue apartado de la rueda promocional de la película El robo del siglo , aseveró que esa decisión de la producción fue la correcta: "Me sentí muy cuidado". Sin embargo, los meses posteriores, mientras esperaba el fallo de la Justicia, atravesó momentos complejos.

"Me afectó muchísimo. Perdí posibilidades de trabajo , perdí plata por abogados, psicólogos, psiquiatras. La verdad es que lo lamento muchísimo", expresó. Por otro lado, destacó lo rápido que se desarrolló el proceso judicial, y contó que fue su decisión no hablar del tema mientras ese proceso estaba en marcha. Durante esos meses, Rago estuvo muy contenido por su entorno. "Me sentí muy querido", manifestó.

Cuando se dio a conocer el fallo, Alejandro Cipolla, abogado de Basile, habló con LA NACION y expresó: "Sigo a cargo de la defensa. En este momento estamos intercambiando mensajes con mi clienta para decidir si apelamos o no esa resolución. En principio, tengo que estudiar bien la resolución, y según su directiva haré lo que ella me diga".

En los documentos a los que tuvo acceso este medio, se detallaba la resolución de la decisión judicial: "Sin que el presente decisorio implique de modo alguno descreer de los dichos de la denunciante, lo concreto es que la única prueba realmente comprometedora resultan ser sus dichos, los que no han sido corroborados por la versión de terceras personas ni otras probanzas (...). No se cuenta con indicador alguno que permita al menos presumir que la damnificada fue víctima de abuso sexual o que las relaciones sexuales hayan sido ejercidas mediante violencia y/o contra su voluntad (...). No se infieren indicadores que den cuenta que la denunciante ha cursado situaciones de violencia, con predominio en el área sexual, así como tampoco que hayan dejado una impronta dañosa".

El 20 de febrero, las pericias psicológicas que se le habían realizado a la denunciante no arrojaron evidencias compatibles con las de una víctima de abuso.