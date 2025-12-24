Sofía “La Reini” Gonet encendió las redes con una osada versión de Mamá Noel: “Me porté muy mal”

Sofía “La Reini” Gonet volvió a acaparar el centro de atención con una producción de fotos de estética navideña en la que decidió posar en una versión osada de “Mamá Noel”. La influencer compartió el contenido y elevó la temperatura en las redes sociales con imágenes y videos de contenido erótico.

El posteo llega semanas después de su último ida y vuelta con su expareja, Homero Pettinato, con quien protagonizó un escándalo mediático por un intercambio de acusaciones cruzadas elevado de tono. Tras la ruptura, Gonet atravesó días de exposición intensa y comentarios negativos, situación que ella misma describió como un momento de profundo estrés emocional.

En ese contexto, la concursante de MasterChef Celebrity comunicó a sus seguidores su decisión de alejarse temporalmente de las redes. “Hola a todos, he decidido tomarme un tiempo para sanar, para mí, para enfocarme en mi bienestar. Necesito desconectar un tiempo y volveré cuando me sienta lista”, escribió en un posteo en su cuenta de Instagram.

Gonet posó con medias altas y actitud provocadora en una versión alternativa de la Navidad @sofiagonet

Sin embargo, ese retiro duró menos de un día, ya que a cotinuación publicó una nueva story con letras negras sobre fondo negro en la que se lee: “Ya sané, feliz Navidad a todos”. Acto seguido, compartió una producción fotográfica en la que se la ve caracterizada como una Mamá Noel sexy, en una puesta en escena planificada.

La influencer compartió la producción de fotos con un modelo masculino @sofiagonet

La publicación estuvo acompañada por la frase “Este año me porté muy mal”, y en las imágenes, La Reini luce un sweater rojo con bordados navideños, atado al frente y dejando parte del torso al descubierto. El look se completa con medias negras transparentes que permiten ver ropa interior a tono y un peinado con flequillo.

La Reini despide el año con una producción hot que combina estética navideña y seducción @sofiagonet

La postal "navideña" elegida por Gonet para despedir el año

La escandalosa separación de Homero Pettinato

El conflicto entre Gonet y Pettinato comenzó después de que la influencer recriminara al conductor no haberse comunicado con ella durante casi un día luego de que él fuera visto en un recital junto a una mujer.

A partir de ese episodio, se desató un intercambio que ambos llevaron al terreno público y que derivó en acusaciones cruzadas de acoso, manipulación y amenazas.

Según indicó una cuenta de espectáculos, en ese concierto el humorista había sido visto a los besos con otra joven mientras él y la influencer continuaban viéndose, aunque no estaba confirmado si habían retomado oficialmente la relación. Pettinato negó esa versión y sostuvo que se trataba de una amiga.

En medio de la polémica, Gonet decidió difundir capturas de chats privados que mantuvo con el hijo de Roberto Pettinato. En uno de los mensajes atribuidos al conductor, él le habría escrito: “Te detesto. Quién te creés que sos para decirme tantas cosas. Qué peli te comiste”.

Sofía Gonet y Homero Pettinato pusieron fin a su relación en medio de un escándalo (Fuente: Olga)

En esas conversaciones, Gonet respondió con reproches personales y lo acusó de mentir. Tras la difusión de los mensajes, el conductor publicó un video en sus historias de Instagram en el que se refirió a la situación y habló de un presunto acoso por parte de Gonet. “Otra vez Sofía está teniendo un ataque de locura y de violencia contra mí porque me sacaron una foto con una amiga ayer viendo a una banda y dijeron que estuve a los besos”, expresó. Y aclaró: “No estuve a los besos, es una amiga que quiero muchísimo y que no veía hace diez meses”. Además, explicó el contexto de algunos de los mensajes que ella hizo públicos y sostuvo que se trataba de intercambios que ocurrieron en medio de discusiones. Y dijo que pidió disculpas por expresiones que consideró inapropiadas.

Además, Pettinato relató que recibió insultos reiterados y mensajes ofensivos y amenazantes. “Yo sinceramente la sigo amando y soporté de todo. Uno siempre cree que la otra persona va a cambiar o que son momentos de ira. Publico todo esto para que me crean y para mostrar lo que estuve viviendo”, afirmó.