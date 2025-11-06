Pachu Peña confirmó su separación, tras 25 años de matrimonio: “Venía mal con mi ex”

Después de 25 años de matrimonio con Felicitas Isse Moyano, Pachu Peña confirmó su separación de la madre de sus hijos. El humorista habló sobre el fin de su relación y se refirió por primera vez a su actual presente sentimental.

La noticia fue difundida inicialmente por Pochi, creadora de la cuenta Gossipeame, quien reveló que el actor inició recientemente un nuevo romance con una joven empresaria. Según relató la influencer en el ciclo Puro Show (El Trece), conducido por Pampito y Matías Vázquez, la relación habría comenzado tras la separación del actor, aunque en un principio ambos habrían decidido mantenerla en reserva.

La nueva pareja de Peña es Paula Paparella, hija del reconocido estilista Leo Paparella. De acuerdo con la información brindada en el programa, el vínculo entre ambos comenzó hace unos meses, después de que la relación con su exmujer se deteriorara. “Me cuentan que se conocieron al toque de que él se separó. Esta relación estaba muy en secreto, pero ahora empezaron a mostrarse un poco más. Están súper enamorados. Sería algo formal desde hace tres meses”, detalló la comunicadora.

Tras conocerse la noticia, Peña fue abordado por el cronista Nacho Rivarola, quien le preguntó por su estado civil actual. Aunque el actor se mostró incómodo, respondió a algunas de las preguntas sobre su vida privada.

“¿Que viva el amor?”, lanzó el notero. “Sí, todo bien, todo bien…”, contestó el humorista sin dar mayores detalles. Sin embargo, al ser consultado sobre cómo conoció a su nueva pareja, terminó dejando entrever el momento personal que atravesaba cuando se cruzaron por primera vez.

“Coincidimos de casualidad, yo venía mal con mi exmujer y bueno…”, expresó Peña, insinuando que su separación ya estaba en curso cuando conoció a Paparella. Y añadió: “Nos estamos conociendo, estamos pasándola bien, yendo a comer, con gente amiga, pasándola bien. Está todo bien”, afirmó.

El histórico humorista de Videomatch también aclaró que la relación se encuentra en una etapa inicial y, por el momento, evitó etiquetas. “No proyecto nada, es día a día. Estamos bien, pienso en que todos estén bien”, afirmó, dejando en claro que está decidido a disfrutar del presente.

Pachu Peña y Felicitas Isse Moyano estuvieron juntos durante más de dos décadas y formaron una familia junto a sus cuatro hijos: Iñaki, Olivia, Joaquina y Benjamín. A pesar del fin de la relación, el humorista ha sido discreto respecto a los motivos de la ruptura.

“Nos estamos conociendo, estamos pasándola bien, yendo a comer, con gente amiga, pasándola bien. Está todo bien”, dijo Peña sobre su flamante conquista DIEGO SPIVACOW / AFV

El anuncio de su nuevo vínculo sorprendió a muchos de sus seguidores, ya que el actor siempre ha sido reservado en lo que respecta a su intimidad y, durante años, evitó exponer a su familia.

Paula Paparella, su nueva pareja, tiene 42 años y mantiene un perfil bajo, a pesar de ser hija de una figura reconocida en el mundo de la estética. Según allegados, la empresaria tiene su propio emprendimiento.

La palabra del humorista sobre el escándalo en la familia Tinelli

En medio del conflicto y enfrentamientos internos que atraviesa la familia de Marcelo Tinelli tras la denuncia presentada por Juanita Tinelli a causa de presuntas amenazas de terceros, Pachu Peña fue consultado sobre la situación que afecta al conductor, con quien comparte actualmente señal por Carnaval Stream y con quien trabajó durante años en la televisión.

En una entrevista con el programa Mujeres argentinas (eltrece), el humorista fue consultado sobre cómo afectó el escándalo al equipo de trabajo en el canal, a la vez que se solidarizó con el conductor. “Le mandamos apoyo, estamos con él y lo esperamos”, afirmó el comediante, quien desde hace años mantiene una relación de amistad y trabajo con Tinelli.

Sobre las actuales internas dentro del clan Tinelli, el actor agregó: “Son cosas de la familia”, agregó, a la vez que expresó su deseo de que la situación pueda resolverse pronto y de la mejor manera posible. “Esperemos que se aclare, por el bien de todos ellos”, señaló.

Cabe recordar que la denuncia de Juanita Tinelli generó un fuerte impacto mediático y desencadenó una serie de repercusiones públicas y privadas dentro del entorno del empresario televisivo.