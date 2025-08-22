“Pagaría mucho dinero”: el gran sacrificio que Helen Mirren está dispuesta a hacer por su colega Pierce Brosnan

Helen Mirren siente un cariño especial por Pierce Brosnan. A tal punto que está dispuesta a hacer un gran sacrificio económico por él y no tiene problema en gritárselo al mundo.

El dúo ha trabajado en varias oportunidades junto. Primero en el drama policial The Long Good Friday, estrenado en 1980, en donde no tuvieron ninguna escena juntos. Unas décadas más tarde, estos últimos años, compartieron pantalla en dos proyectos: la serie MobLand, de Paramount+ que se estrenó este año y recientemente la película El club del crimen de los jueves (The Thursday Murder Club), de Netflix.

“Nos reflejamos el uno al otro en nuestra actitud de disfrutar de nuestro trabajo, tomárnoslo en serio, comprometernos con él, pero al mismo tiempo no permitir que el trabajo lo domine todo en la vida. Pierce es una persona muy especial”, dijo Mirren, de 80 años, durante una entrevista a la revista People.

El club del crimen de los jueves Tráiler Oficial Netflix

“Fue una revelación maravillosa para mí. De hecho, pagaría mucho dinero por trabajar con Pierce por el resto de mi vida”, confesó demostrando el sacrificio que haría para poder disfrutar más con su colega.

En MobLand, Brosnan, de 72 años, y Mirren interpretan a Conrad y Maeve Harrigan, un matrimonio que lidera una despiadada familia mafiosa londinense. En El club del crimen de los jueves, muestran su lado más divertido como Elizabeth y Ron, dos residentes de una residencia de ancianos que resuelven casos de asesinatos sin resolver con su pequeño círculo de amigos.

Mirren no es la única que disfrutó de esta unión. Brosnan también fue muy expresivo al hablar de ella. “Me encanta trabajar con Helen”, afirmó. “Es cautivadora en todos los sentidos, como mujer y como actriz. Haberla visto trabajar desde la distancia durante tantos años y luego estar rodeado de su brillante creatividad como actriz es fascinante”.

Pierce Brosnan y Helen Mirren en la premiere de "Mobland" HENRY NICHOLLS - AFP

“En MobLand nos sentábamos cada mañana a las 6 a. m. en el trailer de maquillaje, uno al lado del otro, como Conrad y Maeve”, continuó contando el actor. “Nunca hablábamos mucho de lo que íbamos a hacer ese día, ni ningún otro día en realidad. Solo sabíamos que había trabajo que hacer, y todo era muy fácil. Y sin embargo, nos volcábamos al máximo cuando se comenzaba cada toma. Nos divertíamos juntos. Había confianza”.

La serie de Paramount+ también le ha dado a Mirren la oportunidad de crecer como actriz. “Nunca había interpretado a alguien como Maeve, y me encanta. Es todo lo contrario, lo más opuesto que se pueda imaginar a interpretar a la reina”, dijo, refiriéndose a su papel ganador del Óscar como la reina Isabel en la película The Queen, de 2007.

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 14: (L-R) Pierce Brosnan y Helen Mirren en la presentación de El club del crimen de los jueves, en el Plaza Hotel de Nueva York, el pasado 14 de agosto THEO WARGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Aunque, curiosamente, Maeve es otro tipo de reina, muy manipuladora, muy corrupta, muy ambiciosa”, añadió la estrella. “Es una persona equivocada, como se suele decir, pero tiene energía y capacidad de acción, y esos son los papeles que querés, sin importar de dónde provenga la energía o la capacidad de acción, siempre y cuando sea eso lo que tengan”.

En la misma entrevista, la actriz contó que no festejaba más sus cumpleaños y habló de lo que más le molesta del paso del tiempo. “Honestamente, no los celebro. No los reconozco porque la vida simplemente continúa”, explicó. Sin embargo, sí detalló lo que le gusta que suceda en esos días. “Espero que me traten muy, muy bien en mi cumpleaños. Eso es todo lo que quiero. Una taza de té en la cama por la mañana”, describió.

Helen Mirren admitió que odia la condescendencia con respecto a su edad, que la llamen "luchadora" o que digan de ella que tiene "el espíritu joven" LOIC VENANCE - AFP

“Una cosa que encuentro irritante a medida que envejezco es la condescendencia”, disparó. “Odio la palabra luchador. Estoy viva. No me pongas ese tipo de etiquetas horribles”, agregó. También apuntó contra quienes le dicen que tiene un “espíritu joven”. “Mi espíritu tiene la edad que tengo”, le respondió en una oportunidad a un entrevistador que hizo esa observación durante una nota.