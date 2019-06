Palo Pandolfo: "Hay canciones mías que en esta era resultan inadmisibles"

Fuente: LA NACION

Con un disco en vivo que repasa toda su carrera, El vuelo del dragón, el músico celebra 40 años arriba de los escenarios

Sebastián Ramos SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de junio de 2019

Palo Pandolfo, el dragón, celebra cuarenta años sobrevolando los escenarios argentinos con un disco en vivo que revisita su obra delirante, psicodélica, criolla, luminosa, nacional y, por qué no, popular. Un disco, El vuelo del dragón, dividido en "tres temporadas" que se fue liberando en las plataformas de streaming desde octubre del año pasado y que por estos días cerró el ciclo con la edición física en formato vinilo y una serie de conciertos que arrancó el fin de semana pasado, en San Telmo, y que continúa durante todo este mes por el interior.

"Siempre hacemos estas canciones en vivo, pero sumándose a un repertorio de algún disco. Ahora enfocamos más en todo el repertorio y en El vuelo del dragón hay muchos temas de Visitantes y algo de Cornelio", dice Palo, horas antes de presentarse en Rosario. "Tengo buena relación con todas mis canciones, son puertas que abren hacia algún lugar y mueven ciertas energías. Uno va cambiando, eso es cierto, y se va depurando como intérprete. Esta gira es un ejercicio de yoga, de canto de concentración, y también de celebración y fiesta, un equilibrio entre todas esas fuerzas".

-Al revistar toda tu obra, ¿te sorprendiste de algo que no habías notado antes?

-Me sorprende cómo sale "Pi Pa Pu" con esta banda o cómo "Tazas de té chino" sigue siendo tan vigente. Es una linda letra y también tiene una estética muy definida. Sabía muy bien lo que quería en ese nivel, el concepto de post punk refinado de ese momento, pero la letra tiene un ejercicio revelador. Cada día que pasa pienso más en cómo las letras definen los proyectos que uno escucha y en cierto punto las letras son lo que vengo sosteniendo a lo largo de los años. Otra cosa que me sorprendió, aunque puede sonar a obviedad, es cuánto han marcado mi vida todas estas canciones. Mi obra es mi vida.

-El otro día, en una fiesta sonaba "La cautiva" y un grupo de chicas jóvenes que no la conocían se horrorizó por la letra ("te deseo tanto que te voy a violar; te deseo tanto que te voy a matar..."). Hoy, cuando elegís qué canciones tocar, ¿tenés en cuenta todo lo que está ocurriendo con el movimiento feminista?

-No, la selección de temas la hago más a nivel personal que político, según cómo me pesan a mí ciertos temas que por ahí no los canto porque son situaciones reales que ahora no quiero remover, como me pasa con "Patada sucia". Pero de alguna manera, con "La cautiva", sí me doy cuenta de que si carecés de cierta información puede resultar muy violenta la letra. El tema habla del racismo, habla de la película Mississippi en llamas. Ahí vi esa cosa de quemar a las víctimas, el racismo del KKK con los afroamericanos. Pero lo hago poniéndolo en el plano sexual, como diciendo que la represión sexual causa el racismo. Es algo que para los años 80 era muy básico, pero que ahora hay que explicarlo. Estamos en la era del feminismo y creo que el feminismo nos está diciendo cosas. Y yo había pensado que "La cautiva" es inadmisible en cierto punto. O "Dormís sola", que es más bien una pelea de pareja que algo misógino. A lo sumo dice algo como que te va a doler, una amenaza velada. He pensado mucho, porque es un tema que nos atraviesa a todos como sociedad.

-¿Qué te pareció que Marilina Bertoldi haya ganado el Gardel de Oro?

-Estuve en Mendoza cuando ganó y yo la voté, porque de alguna manera me vi envuelto en esa marea verde y ella es divina. A mi nena de 14 años le digo: "Si no fueras feminista, no te respetaría". Discutimos sobre Angela Davis con ella, las diferentes posturas del feminismo. Va a haber un cambio cultural evidente y va a generar un movimiento maravilloso.

-¿Escuchás trap?

-Estoy escuchando con un amigo que me está haciendo conocer algunas cosas. Está bueno. ¿Viste la banda Flu Os? Son los nietos del Flaco y son divinos, una locura. Tengo un programa de radio y en el primero programa puse Pescado Rabioso 2 y ahora puse Flu Os, somos medio fanáticos de la familia.