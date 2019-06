La actriz de Baywatch y un tremendo relato sobre el futbolista del Marsella Fuente: AFP

Pamela Anderson anunció su separación de Adil Rami, su pareja desde hace dos años, y lo hizo con una extensa publicación en las redes sociales, donde calificó a su ex de "monstruo" y contó que se va de Francia, tras descubrir que el deportista tenía una doble vida.

La chica Playboy compartió una imagen en blanco y negro, en donde se la ve acaramelada junto al futbolista. Devastada, la actriz arrancó su texto con el emoticón de un corazón roto y escribió: "Es difícil de aceptar. Los últimos dos años (o incluso más) mi vida fue una gran mentira. Fui estafada, me hizo creer que vivíamos un gran amor. Me siento devastada al descubrir que [el futbolista del Olympique de Marsella] tiene una doble vida".

"Solía bromear sobre otros jugadores que tenían novias en apartamentos cercanos al de sus esposas. Llamaba a esos hombres monstruos. Pero esto es peor, nos mintió a todos. ¿Cómo es posible controlar así las mentes y corazones de dos mujeres? Seguro que había otras. Es un monstruo", sumó la rubia.

Además Anderson despejó cualquier posibilidad de reconciliación: "Los narcisistas no cambian. Lo intentó todo. Envió flores, cartas. No las acepté. Se presentó en mi hotel pero lo echó la gente de seguridad. Tengo un guardaespaldas porque me asusta. Me hizo daño y me amenazó muchas veces".

Al parecer hubo gente que intentó abrirle los ojos, como el fotógrafo David Lachapelle, pero ella no les hizo caso. Ahora, a la luz de la verdad, Anderson lamentó no haberlos escuchado y haberse alejado de ellos porque Rami la había convencido de que todo era mentira. Además, reveló que hubo varias instancias en las que ella había decidido separarse, pero que el futbolista había intentando retenerla con falsas promesas y súplicas.

Tras hacer público el escándalo, Anderson habló con la expareja de Rami y confirmó que ella también había sido víctima del futbolista, quien llegó a calificarla de celosa y controladora.

Después de dos años de pareja, donde sobraron los rumores de infidelidad, la exprotagonista de la serie Baywatch, puso fin a la relación que comenzó en el verano de 2017. "No creo que me recupere fácilmente de esto. No soy estúpida, me di cuenta muchas veces de sus mentiras, de sus excusas, pero estábamos siempre juntos, a menos que tuviese trabajo y eso era duro porque no confiaba en mí, era muy inseguro y me quería siempre a su lado", concluyó la actriz y activista.

En tanto, Rami no ha hecho declaraciones al respecto por ahora.