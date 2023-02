Pamela Anderson, tajante sobre los abusos sexuales en Hollywood: “Se necesitan dos para bailar el tango”

escuchar

Mientras las mujeres de Hollywood se hacían escuchar colectivamente por primera vez, denunciando los grandes abusos de los que habían sido víctimas desde siempre y comenzaban a conocerse las primeras acusaciones contra el poderoso productor Harvey Weinstein, Pamela Anderson se desmarcaba de sus colegas. Corría 2017 y el movimiento #MeToo empezaba a convertirse en un fenómeno global sin precedentes. En ese contexto, la exbañera de Baywatch brindó una entrevista a Today en la que no dudó en poner el foco sobre las víctimas: “Era de conocimiento común que ciertos productores o ciertas personalidades en Hollywood son personas a evitar en privado. Sabés en lo que te estás metiendo si vas solo a una habitación de hotel” , disparó.

“ ¡Defiéndanse! No se metan en coches con extraños. No vayan sola a una habitación de hotel para una audición. Hollywood puede ser muy seductor y la gente quiere ser famosa” , expresó. Luego de que le llovieran críticas por sus palabras, Anderson aclaró en las redes sociales: “Creo que esta narrativa de ‘culpabilizar a las víctimas’ y ‘tener poca solidaridad’ está tratando de empujarme a mí y a otros a alcanzar un consenso sobre algo que debería ser debatido y discutido de manera mucho más extensa (...) No dije que las mujeres merecieran que abusen de ellas, ni que los cerdos como Weinstein no deban ser castigados. Por el contrario, dije que Weinstein es un cerdo y un maltratador. No se trata de culpar a las víctimas, sino de observar el tema desde el ángulo de mujeres teniendo cuidado con ciertas problemáticas, cómo señalarlas y luchar contra ellas. Es totalmente hipócrita ignorar eso, e ignorar la realidad de la sociedad en la que vivimos no ayuda a nadie. Las causas del problema y sus soluciones son complejas y las mujeres que no viven en la burbuja utópica deben ser conscientes de lo que está pasando”.

Actualmente, la exchica Playboy se encuentra promocionando su libro de memorias Con amor, Pamela y el documental de Netflix que repasa parte de su vida delante y fuera de cámara, Pamela Anderson, una historia de amor. Por eso, desde hace cerca de un mes, la actriz está enfocada en brindar entrevistas. Y lo hace a su manera: sin pensar demasiado en el impacto que tendrán sus palabras (o todo lo contrario).

Este viernes, su nombre volvió a estar presente en las portadas de los principales portales y periódicos estadounidenses. Esta vez no habló sobre las fiestas sexuales en la mansión Playboy ni sobre los ofrecimientos que supuestamente recibió de ciertas estrellas a cambio de sexo. La actriz canadiense volvió a referirse al movimiento #MeToo y redobló la apuesta, en una entrevista publicada en Interview, realizada por Ronan Farrow, el periodista detrás de la primera investigación sobre los abusos cometidos por Weinsten.

Allí, a propósito del abuso sexual del que fue víctima durante su niñez y que relata con detalles tanto en su libro como en documental, la actriz expresó: “Me siento un poco mal del estómago, para serte sincera. Mi madre lo ha leído. Lastima a la gente y lo siento por eso. Pero necesitaba mirar mi vida de principio a fin. Lo único afortunado de estar en el ojo público es que puedo contar mi historia y espero que sea una inspiración para la gente. Especialmente con el trauma infantil, lo llevás con vos, especialmente cuando te criás en un lugar donde todos quieren dejarlo de lado. Recuerdo hacer fila en el banco y decir: ‘Mirá mamá, ese es el tipo que me violó’. Y ella dijo: ‘Shh’. Era como, ‘No digas nada, no me avergüences’. Creo que muchos de los problemas que tenemos en la sociedad se deben a traumas inauditos. Necesitamos contar nuestras historias. Y espero que eso sea alentador. Incluso mi mamá, cuando lo leyó, comenzó a actuar, solo golpes y comentarios crueles. Estaba saliendo en todo tipo de formas diferentes. Ahora mismo, hablando con vos, estoy vibrando. Es algo enérgico, positivo, pero no es fácil. Tenés que ser valiente para enamorarte, tenés que ser valiente para decir tu verdad. Creo que todo el mundo tiene que tratar de vivir de esa manera”.

Casi al final de la entrevista, Farrow le preguntó si seguía pensando de la misma manera que en 2017 sobre las víctimas de acoso y abuso en Hollywood y la canadiense fue tajante en su respuesta: “ Incluso podría dar un paso más. Mi madre me decía, y ese es el tipo de feminismo con el que crecí, que se necesitan dos para bailar el tango. Creeme, he estado en muchas situaciones del estilo: “Vení, nena, sentate en la cama”. Pero mi mamá decía: ‘Si alguien abre la puerta con una bata de hotel y vas a una entrevista, no entres. Pero si entrás, conseguí el trabajo’ . Eso es algo horrible de decir, pero así era yo. Patiné sobre los bordes de la destrucción, solo tenía este sentido de valor y autoestima. Pero creo que mucha gente no tiene eso o no se lo enseñaron. Gracias a dios por el movimiento #MeToo porque las cosas han cambiado y la gente es mucho más cuidadosa y respetuosa”.

