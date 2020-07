La jurado de Bake Off Argentina habló con LA NACION sobre el final de la competencia de patelería Crédito: Captura de pantalla

En el marco de la iniciativa #LNteacompaña esta mañana Pamela Villar habló con LA NACION en una charla en vivo a través de Zoom sobre el escándalo que se desató en torno a la final de Bake Off Argentina: el gran pastelero (Telefe), el programa en el que se desempeño como jurado junto a Christophe Krywonis y Damián Betular.

Recordemos que el 4 de julio tuvo lugar la esperada final de la competencia luego de la polémica que se generó por los rumores de que la finalista Samanta Casais no era amateur, condición fundamental para participar del concurso. Tras confirmarse que la participante había omitido información, se coronó como ganador a Damián Basile, el otro finalista que había logrado llegar a la última instancia.

Villar recordó las dos últimas semanas en que se emitió el programa, mientras el rechazo de Samanta crecía en las redes sociales, y le exigían a la producción que tomara cartas en el asunto. "Fue raro porque surgió todo eso de golpe, y nosotros sabíamos que ya estaba grabado el final, entonces nos preocupaba cómo se resolvería", expresó.

En diálogo con el periodista Sebastián Ríos en la transmisión en vivo de este medio confirmó: "Lógicamente cuando lo hicimos un año atrás no sabíamos nada y todo se había dado para que señalemos el talento de esta chica, así que ella había ganado".

Pamela Villar recordó el final de Bake Off y habló de Samanta Casais - Fuente: LA NACION 09:16

"Cuando supimos que hubo omisiones de su parte se decidió hacer el cambio. Creo que fue de la mejor manera, que todo se resolvió muy bien, pero me pareció complicado todo lo que sucedió en las redes y la agresión a esta chica", reveló.

Al ser consultada sobre el apodo que le pusieron en el mundo virtual - "Sachanta"- la cocinera respondió: "No me gustó nada el odio que hubo en las redes. Pensaba en ella y me parecía muy fuerte la forma en que la insultaban. No sé porqué tanta agresión, parecía como si la gente necesitara canalizar su odio en alguien".

Luego concluyó: "Salvo eso, creo que estuvo muy bien la resolución, con este condimento inesperado que hizo que fuera entretenido el cierre de la temporada, pero de una forma extraña".