Bake Off Argentina: en medio de la polémica, el reality define su gran final Crédito: Prensa Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de julio de 2020 • 23:11

Poco después de las 22:40 comenzó la esperada final de Bake Off. Damián Pier y Samanta Casais miden sus fuerzas en una última instancia que llegó cargada de polémica. Luego de los rumores que señalaban a Samanta como pastelera profesional, la emisión comenzó con un mensaje de Pamela Villar, Damián Betular y Christophe Krywonis. En ese segmento, que se grabó en los últimos días, los miembros del jurado quisieron garantizar la transparencia del ciclo, y Betular destacó: "Somos jurados de un programa del que nos sentimos orgullosos de pertenecer". Hecha esa aclaración, los tres dieron paso al desafío final.

Paula Chaves, en su rol de anfitriona, recibió a los participantes en una noche de mucha emoción y nervios. Los miembros del jurado, como todos los domingos desde que empezó el ciclo, observarán con atención la prueba que arrojará finalmente quién es el participante que se llevará el premio mayor.

La prueba final

Luego de un breve resumen con algunos de los desafíos anteriores, y con el testimonio de muchos de sus excompañeros reflexionando sobre cuáles eran las grandes virtudes de Samanta y Damián como pasteleros, Chaves contó de qué se trataba la última prueba.

El desafío consistía en hacer una torta basándose en algún artista que admiraran. La preparación debía tener tres pisos, con distintos tipos de bizcocho y dos rellenos diferentes. La decoración también debía ser íntegramente inspirada en ese artista. Y Betular destacó que más allá de esa torta homenaje, el plato debía representarlos también a Samanta y a Damián como participantes.

Antes de ponerse manos a la obra, Casais aseguró que en ese momento "hay que estar fría", mientras Damián expresaba: "En esta prueba de tres horas tenemos que demostrar que aprendimos un montón de cosas".

Damián anunció que su torta iba a estar basada en la obra de René Magritte, mientras que Samanta optó por Dalí. Luego de una extensa preparación, ambos se abrazaron y envueltos en un llanto, se prepararon a escuchar la devolución del jurado.

La devolución del jurado

El primero en acercar su preparación fue Damián. La torta, basada en Magritte, tenía un primer piso que simulaba una pared con raíces, y luego una segunda base con un cielo de nubes, junto a un sombrero bombín y una manzana basada en el cuadro El hijo del hombre. Betular le pidió al participante que cortara la torta, y así comenzó la degustación. Christophe aseguró: "Le tenía un poco de temor a la decoración, pero el bizcocho está bien, aunque me hubiera gustado un poco más de complejidad en los sabores. Pero la técnica esta muy bien lograda, me faltó un poco de alcohol". Por su parte, Betular agregó: "Me gusta el mascarpone y los frutos rojos, está medio amargo el relleno del medio, la decoración me gusta, por más que sea simple hay un trabajo que se destaca, hay un rico y lindo trabajo".

Damián y su torta inspirada en Magritte Crédito: Prensa Telefe

Luego llegó el momento de Samanta, y su torta de Dalí con esos relojes derretidos, que según la participante representan "el paso del tiempo dentro de la carpa". "Aprendí mucho y conocí gente hermosa, para mí fue el mejor tiempo de mi vida hasta ahora", agregó. Al momento de probarla, Betular consideró que algunas capas estaban "un poco gruesas", pero destacó: "Viste cuando tenés una sensación de que te gusta, una mezcla de memoria emotiva... Me encanta el relleno, está muy logrado. Parece que iba a ser una bomba pero es fresca". Pamela, por último, agregó: "Al cortarla, esa paleta de colores me gusta, me encantan esos tonos otoñales, si tengo que decir algún detalle la humedad del pancake".

Samanta y su torta Dalí Crédito: Prensa Telefe

Finalizada la instancia probar ambas tortas, Christophe les dedicó unas últimas palabras: "Qué recorrido, cuántos sufrimientos y alegrías. Creo que su desempeño como personas es lo que hace de ustedes buenos pasteleros. Un buen pastelero es un buen ser humano antes que todo, y ustedes lo recordaron en cada prueba y cada programa. Yo sé que van a ser pasteleros, no me cabe duda, con mucha emoción les voy a dar un beso a los dos". De esa forma, los tres miembros del jurado y Paula Chaves, saludaron a los participantes antes de invitarlos afuera de la carpa, darles una sorpresa final y revelar quién es el gran ganador.