Pampita Ardohain y Roberto García Moritán celebraron su primer año de casados con una romántica cena Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de noviembre de 2020 • 17:13

Con una cena súper romántica, Roberto García Moritán sorprendió a su mujer, Pampita Ardohain, y juntos celebraron el primer año de casados. Velas, música en vivo y un menú especial fueron parte del agasajo a la modelo, quien compartió algunos videos de su cita perfecta. Además, él hizo un clip donde enumeró todas las cosas que lo enamoran de ella, en un acto total de galantería que fue compartido en las redes sociales.

"Hoy es nuestro primer aniversario. Cierro mis ojos y dejo acariciar mi mente con un año de memorias. '¿No te gusto?', me preguntás, entre pucheros y seducción, mirándome de perfil mientras me regalás tu caminar. Y yo te miro, siempre te miro. Me gustás tanto que me pellizco cada mañana para comprobar si es verdad", le dice en el video que subió a modo de regalo para su mujer, en el que se escucha su voz como un susurro mientras cuenta que se considera "el marido más mimado del mundo".

Y continúa: "Ya nunca más vas a estar sola. 'Cuidame', me pedís, y yo te juro que una y otra vez, que doy la vida por este amor. Conozco cada parte de tu cuerpo, cada fracción de tu sonrisa, que hay detrás de tu mirada, el motivo de tus risas, tus palabras, tus miedos y todo el amor que sos capaz de dar. Hoy cumplimos un año, el primero del resto de nuestras vidas".

Pampita contestó con un comentario: "Toda la vida te voy a llenar de besos y abrazos, amor mío @robergmoritan. ¡El mejor hombre que me podía tocar! Me diste un año tan espectacular... Que vengan muchos más".

La gran noche de Pampita y Roberto Fuente: Archivo

"¡Feliz aniversario, mi amor @robergmoritan! No alcanzan las palabras para describir y agradecer todo lo que me das. Cada día de este año me hiciste sentir tan amada. ¡Qué hombre más maravilloso me mandó Dios! ¡Te amo con mi alma entera!", escribió la modelo, y acompañó tamaña declaración con videos e imágenes de la velada. En primer plano, besándose y con los ojos cerrados, se mostraron los dos sentados en la mesa mientras la música romántica interpretada por una banda en vivo ("She", el clásico de Charles Aznavour) terminaba de crear el clima. "Sos tan lo más, mi amor", dice la modelo antes de mostrar la escena que le preparó.

El camino de velas y el corazón iluminado es el preámbulo para lo que sigue: el "Menú de Caro y Rober", uno bien especial para celebrar su primer aniversario como marido y mujer.

Pampita y García Moritán se conocieron gracias a una amiga en común en agosto de 2019. Se pusieron de novios y, a los pocos meses, el empresario le pidió casamiento en una romántica ceremonia en Punta Cana. A los 3 meses llegó la boda, el 22 de noviembre, que tuvo lugar en el Palacio Sans Souci. Desde entonces, no paran de demostrarse en las redes sociales el amor que se tienen.

Conforme a los criterios de Más información