Pampita Ardohain reveló su "mayor locura por amor"

Pampita Ardohain contó cómo logró sorprender a su marido en el primer Día de los Enamorados de la pareja, a tan solo tres meses de haberse casado

El tema de debate en Pampita Online (NetTV) tenía que ver con las "locuras de amor". Y Pampita Ardohain no dudó en contar lo que hizo el pasado 14 de febrero para sorprender a su marido, Roberto García Moritán, a tan solo tres meses de haberse casado con él.

"Yo estaba de viaje con amigas, porque siempre me voy de vacaciones unos días con ellas, y me agarró como 'extrañitis'. Dije: 'Yo el Día de los Enamorados me vuelvo a Argentina'. Pero faltaban varios días todavía para que me tuviera que volver", contó la modelo.

Pampita tuvo que arreglárselas para que Moritán no sospechara de su regreso. "Le dije: 'Me voy todo el día a un shopping, así que hablamos a la noche'. Porque, encima, hablamos veinte veces al día cuando estamos separados. Todavía estamos en la etapa de: '¿Qué estás haciendo?'. Así que le dije que me iba de compras con las chicas y que no iba a poder hablar, porque yo me tenía que tomar un vuelo todo el día", explicó la conductora.

Pampita reveló que Santino, el hijo mayor de su esposo, actuó como cómplice en esta aventura porque le pidió a su padre que esa noche fueran a cenar juntos con el pretexto de que no quería que estuviera solo en un día tan especial. "Cuando llegué al aeropuerto le dije: 'Retenelo'. Me respondió: 'Ya estamos terminando'. Entonces le pedí: 'Por favor, retenelo porque lo tengo que sorprender, que se quede ahí en el restaurante', relató la modelo y recordó su nerviosismo.

Pampita no dudó en contar lo que hizo el Día de los Enamorados a tan solo tres meses de haberse casado con Moritán Crédito: Instagram

En ese momento, Moritán empezó a intuir que algo raro pasaba con su flamante esposa. "Me llamó y me preguntó: '¿Dónde estás?'. 'Comprando maquillajes', le respondí. '¿A ver? Mandame una foto', me pidió. Es que ya le parecía raro. Entonces, me fui corriendo por el aeropuerto hasta el local donde venden maquillajes y se la mandé. '¡Acá estoy!'. Pero ya estaba en la Argentina", explicó la modelo con un gesto de quien se saca una foto.

Pampita contó cómo fue el final de la historia. "Me fui corriendo y, cuando llegué al restaurante, él ya estaba terminando el postre. ¡La cara que puso! No lo podía creer. Se quedó como diciendo: '¿Está acá o no? ¡Si recién hablé y estaba en otro país!'. Así que lo sorprendí en nuestro primer Día de los Enamorados", relató la modelo.

Aunque la conductora tuvo que interrumpir su viaje con amigas, no se arrepintió. "Me perdí un montón de días de vacaciones con las chicas, pero yo quería estar acá. Babosa de mi marido, quería estar acá", confesó la modelo.

A pesar del hecho de que Pampita dejó solo a Moritán cuando llevaban pocos meses de casados, la modelo aclaró que para ella era muy importante mantener los espacios junto a sus amigas. Y contó que ellas le reclamaron por haberse vuelto de las vacaciones antes de tiempo. "El año que viene me quedo con las chicas", aclaró la conductora.