Pampita contó cómo fue la peor cita de su vida

La modelo relató una anécdota memorable

A pesar de que se encuentra en el mejor momento de su vínculo junto a Mariano Balcarce, Pampita quiso rememorar anécdotas que marcaron sus primeras citas en el pasado. Durante su programa Pampita Online, la modelo charló con sus panelistas sobre las peores historias que definieron los primeros encuentros con quienes podrían haber sido sus parejas.

Cuando le tocó el turno de detallar su peor primera cita, Pampita comentó, entre risas, cómo fue que conoció al sujeto en cuestión: "Una amiga me dijo que tenía una candidatazo, buenmozo, buena persona, separado, con hijos, me mostró la foto y le iba re bien en su trabajo".

Pero lo que parecía ser una gran apuesta terminó siendo un fiasco: "Durante la cita... ¡me habló toda la noche de la exmujer! Y terminé haciendo terapia. Ella lo había engañado y él me preguntaba si la tenía que perdonar. Yo le decía 'Sí, vas a poder, por ahí se vuelven a enamorar. Luchá por tus hijos, reconstruí a tu familia'. Le hice de psicóloga durante dos horas. Después, la llamé a mi amiga y le dije '¿Cómo se te ocurre? Este está re chapa con su ex!'".

Al finalizar de narrar su historia, la modelo confesó que el hombre (cuya identidad no reveló) intentó volver con su esposa pero finalmente se separó.

Pampita contó cómo fue la peor primera cita de su vida 01:17

Pampita Ardohain está viviendo su primera relación no mediática en años y, al parecer, la está disfrutando. Después de muchas idas y vueltas con Pico Mónaco, la jurado de Bailando por un sueño y conductora encontró en Mariano Balcarce su remanso. Sin embargo, cada tanto desliza alguna pista de cómo está viviendo esta primavera del amor con el empresario de 32 años. En la alfombra roja de la gala de Fundación Huésped, Balcarce decidió hacer algunas declaraciones , algo que sorprendió porque en general él elige mantenerse en silencio."No me molestan las cámaras pero prefiero no decir nada, no tiene nada que ver conmigo. Me sorprendió como mujer, estamos muy bien", dijo.