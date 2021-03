Pampita reveló cómo la cambió la muerte de su hija Blanca: “Es difícil y duro”

El sábado, Carolina “Pampita” Ardohain estuvo invitada en el primer programa del año de Podemos Hablar (Telefe), y se animó a responder una íntima pregunta de Leonardo Sbaraglia. La modelo reconoció que existe un “lado más duro y desconocido” de su vida, que prefiere preservar y compartir solamente con sus seres queridos. En un clima emotivo, conmovió a todos con su sincera respuesta sobre el dolor con el convive día a día.

Todo ocurrió durante el segmento “Frente a frente”, donde dos de los invitados de Andy Kusnetzoff se entrevistan mutuamente. Sbaraglia tomó la iniciativa y le preguntó a la modelo: “Vos que hacés tantas preguntas como conductora, ¿qué sentís que no te han preguntado tanto?”. Y profundizó aún más: “¿Qué sentís que es algo de tu vida que no ha entrado en el juego mediático, del cual todos participamos? ¿Cuál es esa Caro que no apareció tanto en los medios?”.

La conmovedora respuesta de Pampita Ardohain sobre el lado de su vida que la gente menos conoce

La modelo se tomó unos segundos para pensar la respuesta, y habló a corazón abierto sobre su vida: “Yo creo que siempre tengo como una muralla, porque doy hasta cierto punto y hay cosas que me gustan que queden entre los que me conocen, entre los más íntimos”. En un tono de seriedad, reconoció que ciertos dolores los sufre en privado, acompañada de su familia.

“Nunca me sentí una abanderada de ciertas cosas, de tener que representar a otras personas. Eso me lo guardé para mí, para la intimidad”, señaló. Aunque no mencionó directamente el fallecimiento de su hija, Blanca Vicuña, a los seis años de edad en 2012, el cierre de su contestación conmovió a sus compañeros: “Conocen una parte súper linda, pero hay todo un lado difícil y duro del día a día, que no saben lo que es estar en esos zapatos”.

Durante el programa lució su embarazo de cinco meses con un vestido brilloso ajustado a su silueta y aseguró que siente que su amor con Roberto García Moritán es “definitivo”. Romántica y feliz por la dulce espera, aclaró: “Nuestra historia fue distinta, porque fue recíproco, los dos estábamos dispuestos a dar lo mismo, el 100 por 100, y a formar una familia”.

LA NACION