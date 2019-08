La modelo fue contundente con sus respuestas cuando supo que tiene un nuevo candidato. Crédito: Twitter

Carolina "Pampita" Ardohain fue sorprendida en su programa Pampita Online, cuando Gabriel Olivieri, panelista y amigo de la modelo, le dijo: "Caro, ¡tengo un candidato para presentarte! Alguien te quiere conocer. Es soltero, muy buena persona, no es muy mediático, se dedica al negocio de los bancos, va al gimnasio del hotel donde trabajo y me dijo que le gustaría conocerte".

Rápidamente Pampita le retrucó : "¿Pero está interesado en algo serio? Porque yo no soy una chica para divertirse". Olivieri le aseguró: "Él está muy interesado. Le dije que te invite a comer y me dijo 'la invitaría a comer pero en otro país'". Y la modelo redobló la apuesta: "Tengo el pasaporte al día, así que organicemos".

El panelista continuó describiendo al nuevo candidato de Ardosain, aclarando que es un hombre con buen pasar económico, y ella nuevamente retrucó: "No importa, tengo mi propio dinero y me compro todo sola; no lo necesito". Finalmente, cuando la conductora invitó a su pretendiente a que vaya a visitarla al piso, Olivieri le confesó: "No le gusta, no quiere salir en ningún lado". Pampita soltó una carcajada y le advirtió: "¡Está en el horno! Va a salir en todas las tapas así que, que se prepare".

La modelo está soltera hace un mes, desde que anunció oficialmente su separación del empresario Mariano Balcarce. Cuando la ruptura salió a la luz muchos la catalogaron como "la soltera más codiciada", pero la conductora no tardó en aclarar: " No me considero una soltera codiciada para nada, nunca estoy buscando el amor. Las veces que me he enamorado, el amor ha llegado solo. No ando por la vida buscando nada. Pienso mucho que lo que tiene que ser, pasa porque está todo escrito desde antes. Hay como un destino marcado. Así que, en ese sentido, no espero, ni busco. Sé que tarde o temprano las cosas lindas llegan".

También, hace menos de un mes Pampita contó en su programa cómo hace para lidiar con las separaciones y la alta exposición mediática."Tenés que quedarte callada dos o tres semanas, y después lo decís cuando ya pasó todo ese momento. La verdad la tenés vos, así que mejor dar tu propia versión", señaló.