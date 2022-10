Pareja dentro y fuera de la pantalla: Joaquin Phoenix y Rooney Mara protagonizarán juntos una película

escuchar

Desde que oficializaron su vínculo en 2016, Rooney Mara y Joaquin Phoenix integran una de las parejas más prestigiosas de Hollywood. Cada uno de sus proyectos es seguido con mucho interés por el público, que elogia el talento interpretativo de ambos artistas. Y una vez más, ambos coincidirán en la pantalla, en un trabajo en el que se pondrán en la piel de un matrimonio que decide llevar adelante una particular empresa.

El film que ambos protagonizarán lleva el título tentativo The Island y está basado en una historia real. El eje gira alrededor de una pareja que decide despedirse de la civilización, para recluirse en una isla paradisíaca, muy lejos de cualquier centro urbano . Y aunque esa vida presenta algunas dificultades, el matrimonio logra alcanzar una realidad feliz en ese lugar. Pero pronto la situación se encontrará ante un punto de quiebre, cuando una poderosa mujer busque apoderarse de esa isla para construir en ese lugar un hotel de lujo. De ese modo, ambos grupos entrarán en un conflicto que los llevará a manipulaciones de todo tipo, traiciones y un eventual asesinato.

El director detrás de este proyecto es Pawel Pawlikowski, ganador del Oscar a Mejor película extranjera en el año 2014 por su film Ida. Uno de sus últimos largometrajes Cold War obtuvo numerosos elogios por parte de la crítica y fue reconocido con varios galardones en distintas ceremonias realizadas en Estados Unidos y Europa. El rodaje de The Island se llevará a cabo durante el 2023, y aún no tiene fecha pautada de estreno. El anuncio de Mara y Phoenix compartiendo pantalla es, sin lugar a dudas, uno de los mayores atractivos de esta producción, ya que ambos no trabajan juntos desde 2018, en la película María Magdalena.

The Island se suma a la ajetreada agenda de ambos intérpretes. El director de Llámame por tu nombre, Luca Guadagnino, se pone al frente de una biopic sobre Audrey Hepburn, con Mara como productora y protagonista. y Michael Mitnick, coguionista de El dador de recuerdos y Una guerra brillante, como autor del texto, según informó Variety. Aunque los detalles de la trama todavía no se han dado a conocer, Hepburn es una leyenda de la actuación celebrada por sus protagónicos en clásicos como Muñequita de lujo, Mi bella dama, Sabrina o La princesa que quería vivir. Las expectativas respecto a esta película centrada en la figura de Hepburn indican que la producción podría convertirse en uno de los estrenos próximos más esperados.

En los próximos proyectos de Rooney Mara se encuentra su papel en Women Talking, un drama centrado en ocho mujeres menonitas, dirigido por Sarah Polley y en el que también participan Frances McDormand, Ben Whishaw, Claire Foy y Jessie Buckley.

Con respecto a Phoenix, el año que viene también filmará un título por el que hay enormes expectativas, y es la secuela de Joker. Según informó Variety, el intérprete obtendrá 20 millones de dólares por el film, un aumento salarial considerable con respecto a su primera interpretación del personaje, por la cual recibió 4,5 millones. Por el momento, se sabe muy poco sobre la trama de la película. En junio aparecieron nuevos detalles de Joker: Folie à deux, una expresión que en francés, se traduce como un trastorno mental similar que afecta a dos o más personas, generalmente miembros de una misma familia. Por ello es que también se especula con que Lady Gaga, quien ya fue confirmada para el film, se ponga en la piel de Harley Quinn, pareja del Guasón. Joker 2 será dirigida por Todd Phillips, autor de la primera parte.

