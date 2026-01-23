Paris Hilton habló sobre el video sexual que se filtró cuando tenía 19 años: “Eso fue un abuso”

El jueves 22 de enero, durante una charla que dio en las afueras del Capitolio norteamericano, Paris Hilton revivió un momento doloroso de su vida: la publicación en 2004 de un vídeo sexual en el que aparecía. “Cuando tenía 19 años, un video privado e íntimo mío se difundió por todo el mundo, sin mi consentimiento” , dijo Hilton, que ahora tiene 44 años, durante su discurso en la ciudad de Washington. “La gente lo calificó de escándalo. No lo fue; fue un abuso”.

Acompañada por la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, y la congresista republicana Laurel Lee, la estrella de reality shows habló a los periodistas que se concentraron en el lugar, al que acudió para respaldar la Ley contra las imágenes falsificadas explícitas y las ediciones no consentidas, o Ley DEFIANCE. De aprobarse, la legislación permitiría a las víctimas de contenidos sexualmente explícitos generados por IA emprender acciones legales contra las personas que los crean, distribuyen y solicitan con la intención de distribuirlos.

En su libro Paris: The Memoir, publicado en 2024, Hilton escribió sobre el video pornográfico que grabó su entonces novio, Rick Salomon. Allí recordó que se había sentido presionada para que él, quien era mucho mayor que ella, los grabara en el dormitorio, con la idea de que el video solo lo tuvieran ellos dos. Antes de grabarlo, contaba en el libro, consumió alcohol y unas pastillas tranquilizantes.

La pareja llevaba mucho tiempo separada cuando Hilton vio las imágenes íntimas en internet. “En aquel momento no había leyes que me protegieran”, afirmó durante su discurso. “Ni siquiera existían palabras para describir lo que me habían hecho. Internet aún era algo nuevo, al igual que la crueldad que lo acompañaba”.

La socialité afirmó que el clip, que salió a la luz hace más de dos décadas, le había causado un gran dolor, empezando por el trato que recibió por parte de la gente cuando se publicó. “ Me insultaron. Se rieron y me convirtieron en el blanco de sus burlas. Vendieron mi dolor a cambio de clics y luego me dijeron que me callara, que siguiera adelante, que incluso estuviera agradecida por la atención ”, afirmó Hilton. “Esas personas no me veían como una joven que había sido explotada. No veían el pánico que sentía, la humillación o la vergüenza. Nadie me preguntó qué había perdido”.

En 2024, la socialité también se manifestó frente al Capitolio para defender la Ley Contra el Abuso Institucional Infantil en su país CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Además del dolor y la humillación que causó la difusión del video, Hilton dijo que nunca obtuvo ningún beneficio económico por el mismo. Luego de pelear en la justicia contra su ex y ganar, donó a organizaciones benéficas los 400 mil dólares que recibió de Salomon como indemnización.

La estrella del reality show The Simple Life y nieta del creador de la cadena Hilton dijo que hablaba en nombre de aquellos que no tienen la suerte de contar con una plataforma pública como la suya para enfrentar estos delitos. “Yo tenía los medios para recuperar mi historia, pero muchas otras personas no los tienen”, dijo. “Y lo que he aprendido es que cuando se viola tu imagen, esta no desaparece; sigue viva dentro de ti, pero también lo está tu poder. Decir la verdad me ha ayudado a sanar, y estoy muy orgullosa de estar hoy aquí sin vergüenza”.

“Soy Paris Hilton, una mujer, una esposa, una madre, una superviviente, y lo que me hicieron estuvo mal. Y seguiré diciendo la verdad para proteger a todas las mujeres, a todas las niñas, a todas las supervivientes, ahora y en el futuro”, concluyó con determinación.